Ex-Antwerp-speler voetbalt nu in oorlogsgebied: "Anderhalve minuut om de saferoom te bereiken"
Jelle Bataille heeft openhartig verteld over zijn bijzondere situatie bij Maccabi Haifa. Door de oorlog in Israël ligt de competitie al weken stil, al lijkt een hervatting in zicht.
“Zaterdag 21 februari speelden we onze laatste match, daarna werd elke speeldag uitgesteld”, legt Bataille uit bij GvA. “Er was even twijfel of we vorig weekend zouden spelen, maar ook dat ging niet door.” Intussen is de herstart gepland op 4 april, al blijft flexibiliteit nodig. “Als we niet in Israël kunnen spelen, wijken we uit naar Cyprus.”
De situatie gaf hem wel de kans om even naar België terug te keren. “Door de interlandbreak mochten we naar huis om onze families gerust te stellen”, vertelt hij. “De reis verliep vlot, maar het was wel de eerste keer sinds november dat ik thuis was.”
Het leven in Israël blijft volgens Bataille relatief georganiseerd, ondanks de spanningen. “Als je daar tekent, weet je dat er een kans is op oorlog”, zegt hij. “Maar ter plaatse merk je er soms weinig van, omdat alles goed geregeld is.”
Jelle Bataille maakt voor het eerst oorlog mee
Zo beschikt vrijwel elk gebouw over een zogenaamde ‘saferoom’. “Onze saferoom is volledig beveiligd met staal en speciale sluitingen”, legt hij uit. “Overdag ben ik niet echt bang, maar je voelt wel de spanning en je denkt soms na over wat er gebeurt.”
Alarmmeldingen maken deel uit van het dagelijkse leven. “Je krijgt eerst een waarschuwing en daarna pas een alarm”, zegt Bataille. “Als er effectief iets gebeurt, heb je soms maar anderhalve minuut om een veilige plek te bereiken.”
Tot slot benadrukt hij het belang van steun binnen de ploeg. “We wonen dicht bij ploegmaat Kenji Gorré en trekken veel met elkaar op”, besluit hij. “Hij zorgde er zelfs voor dat ik me meteen thuis voelde toen ik hier tekende, dat heeft echt een verschil gemaakt.”
