Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien Duranville heeft zich bij de U21 van de Rode Duivels uitgesproken over een opvallende naam: Nathan De Cat. De jonge middenvelder van RSC Anderlecht kreeg onlangs zijn eerste selectie bij de nationale ploeg.

De band tussen de twee is bijzonder: De Cat heeft een relatie met de zus van Duranville. "Ik ken hem goed: we brachten veel tijd samen door wanneer hij naar Dortmund kwam om mijn zus te bezoeken en ik daar nog was", vertelt de 19-jarige aanvaller.

Duranville zelf zit momenteel in een positieve flow. Sinds zijn uitleenbeurt aan FC Basel krijgt hij opnieuw regelmatig speelminuten, nadat blessureleed hem lange tijd parten speelde. "Het is fijn om weer op het veld te staan en een vaste plek te hebben in de selectie van de Jonge Duivels", aldus Duranville.

Over zijn schoonbroer zegt hij: "Het is duidelijk dat Nathan een grote belofte voor België is. Hij speelt nu al enorm veel bij Anderlecht, dus ik denk dat hij zich snel zal aanpassen ondanks zijn jonge leeftijd."

Wanneer hem gevraagd wordt of hij De Cat aanraadde om bij Dortmund te tekenen, blijft Duranville voorzichtig: "Ik wil niemand sturen of beïnvloeden in zijn keuzes. Maar als iemand vragen heeft, kan ik uiteraard wel helpen."

Voorlopig kijkt Duranville vooral naar zijn eigen ontwikkeling, maar hij volgt het Anderlecht-talent van dichtbij. "Het is mooi om te zien hoe hij groeit en zich ontwikkelt, en ik hoop dat we elkaar op het veld bij de nationale ploeg nog zullen tegenkomen", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Nathan De Cat
Julien Duranville

Meer nieuws

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Dit is het nieuwe voorstel voor de quota van beloftenploegen in 1B: en ook dat zal tegenkanting krijgen Pegel Pegel over Kompany en Bayern zetten voet neer: sterspeler mag zelfs voor 200 miljoen euro niet vertrekken Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC bink bink over OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet Dirk1897 Dirk1897 over Geen hoge lonen bij Union, maar premies zijn hallucinant: dit verdienden de Unionisten al Venom#13 Venom#13 over Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing" Andreas2962 Andreas2962 over Vanheusden komt met opvallend voorstel op de proppen voor blessures in het voetbal Jasperd Jasperd over 🎥 Wauw! Anderlecht-aanvaller Cvetkovic scoort werelddoelpunt Stigo12 Stigo12 over "Een interessante speler": Vanhaezebrouck pakt verrassend uit in elftal van het jaar Stefaan_82 Stefaan_82 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved