Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Julien Duranville heeft zich bij de U21 van de Rode Duivels uitgesproken over een opvallende naam: Nathan De Cat. De jonge middenvelder van RSC Anderlecht kreeg onlangs zijn eerste selectie bij de nationale ploeg.

De band tussen de twee is bijzonder: De Cat heeft een relatie met de zus van Duranville. "Ik ken hem goed: we brachten veel tijd samen door wanneer hij naar Dortmund kwam om mijn zus te bezoeken en ik daar nog was", vertelt de 19-jarige aanvaller.

Duranville zelf zit momenteel in een positieve flow. Sinds zijn uitleenbeurt aan FC Basel krijgt hij opnieuw regelmatig speelminuten, nadat blessureleed hem lange tijd parten speelde. "Het is fijn om weer op het veld te staan en een vaste plek te hebben in de selectie van de Jonge Duivels", aldus Duranville.

Over zijn schoonbroer zegt hij: "Het is duidelijk dat Nathan een grote belofte voor België is. Hij speelt nu al enorm veel bij Anderlecht, dus ik denk dat hij zich snel zal aanpassen ondanks zijn jonge leeftijd."

Wanneer hem gevraagd wordt of hij De Cat aanraadde om bij Dortmund te tekenen, blijft Duranville voorzichtig: "Ik wil niemand sturen of beïnvloeden in zijn keuzes. Maar als iemand vragen heeft, kan ik uiteraard wel helpen."

Lees ook... Toptalent Julien Duranville geeft inzicht in zijn vele blessures en zijn transfer: "De coach had zijn visie"›

Voorlopig kijkt Duranville vooral naar zijn eigen ontwikkeling, maar hij volgt het Anderlecht-talent van dichtbij. "Het is mooi om te zien hoe hij groeit en zich ontwikkelt, en ik hoop dat we elkaar op het veld bij de nationale ploeg nog zullen tegenkomen", besluit hij.