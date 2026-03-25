OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

Standard heeft de eerste zomertransfer helemaal beet. Bruny Nsimba verlaat FCV Dender EH om doelpunten te scoren in Luik.

Witte rook in De Vurige Stede. Bruny Nsimba is een speler van Standard. De transfer hing al even in de lucht en werd ondertussen bevestigd door De Rouches.

Nsimba tekent een contract voor drie seizoenen op Sclessin. Standard neemt hem transfervrij over van FCV Dender EH.

Bruny Nsimba, premier renfort des Rouches pour la saison 2026-2027. 📝



Le communiqué → https://t.co/mL7kcJ0sEO ℹ️ pic.twitter.com/m5ehzxt8WW — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 25, 2026

Bij De Kadavers was de 25-jarige Angolees met acht doelpunten en vier assists dé absolute sterkhouder. In combinatie met een aflopend contract zorgde dat voor de nodige interesse.

Cercle Brugge en Sporting Charleroi waren concreet voor Nsimba én boden de spits een aantrekkelijker loonpakket dan Standard. Uiteindelijk kiest de aanvaller voor de sportieve uitdaging.



Lees ook... Het nieuwe wapen van Standard: gelanceerd door Covid en 14u in de auto voor oefenduel›

Keuze voor de sportieve uitdaging

Want die uitdaging is er op Sclessin zeker en vast. De Rouches grepen dit seizoen wederom naast een ticket voor de Champions Play-Off. Dat wil Marc Wilmots volgend seizoen niét opnieuw zien gebeuren.