Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Manuel Gonzalez
Nathan De Cat is grof wild op de transfermarkt. RSC Anderlecht komt alvast met een update over de contractonderhandelingen op de proppen.

De Europese topclubs hebben concrete interesse in Nathan De Cat. RSC Anderlecht houdt voorlopig de boot af, maar de Belgische recordkampioen beschikt niet over de beste papieren. 

Het contract van De Cat in Het Lotto Park loopt tot medio 2027. Met andere woorden: zonder overeenkomst over een contractverlenging moét paars-wit het goudhaantje deze zomer verkopen.

Contractonderhandelingen zijn lopende

"Er lopen momenteel gesprekken", komt Kenneth Bornauw met een update over het dossier op de proppen in Het Nieuwsblad. "Ik voer die gesprekken zelf met een team."

De CEO van paars-wit hoopt dan ook op een positieve afloop. "Ik hoop dat De Cat volgend seizoen nog voor Anderlecht speelt. Maar dat hangt ook af van het verloop van het seizoen en van de voorkeur van de speler."

Ik hoop dat Nathan De Cat volgend seizoen nog voor Anderlecht speelt. Maar dat hangt ook af van het verloop van het seizoen en van de voorkeur van de speler

Kenneth Bornauw

Lees ook... Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"
Een Europees ticket is een absolute must voor Anderlecht. Het lijkt namelijk de enige troef die paars-wit kan uitspelen om De Cat te overtuigen om een extra seizoen in Brussel te blijven. Als die contractverlenging er komt tenminste…

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

