Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

De Rode Duivels zijn aangekomen in Atlanta, waar ze zaterdag een oefenwedstrijd spelen tegen de Verenigde Staten. Opvallend: enkele sterkhouders ontbreken tijdens deze stage, wat vragen oproept over de voorbereiding richting het WK.

Sportief directeur Vincent Mannaert begrijpt die bezorgdheid, maar benadrukt ook het positieve. “Er is een voordeel bij dit nadeel, we kunnen dingen uitproberen", stelt hij bij Sporza. “Dit is een moment om andere spelers kansen te geven en nieuwe opties te bekijken.”

De afwezigheid van Romelu Lukaku springt het meest in het oog. De spits haakte op het laatste moment af, wat herinneringen oproept aan zijn situatie richting het WK 2022 in Qatar.

Lukaku wil zijn lichaam in orde krijgen voor het seizoensslot bij Napoli

Volgens Mannaert is er echter geen reden tot paniek. “Hij heeft afgewogen wat het beste is in het kader van zijn verdere seizoensverloop,” zegt hij. “Met onze vluchten en het nodige transport heeft hij niet onlogisch geoordeeld dat het niet ideaal zou zijn om zijn trainingsritme verder op te bouwen.”

De bondsmanager benadrukt dat er medisch niets aan de hand is. “Het goede nieuws is dat er medisch geen probleem is. Het gaat meer over de vraag hoe hij zich in de laatste maanden het best kan voorbereiden: zowel voor het slot van de competitie als voor het WK.”

Bij Napoli is de situatie voor Lukaku niet evident. “Voor Romelu is het kennelijk niet altijd even makkelijk om die minuten te maken", aldus Mannaert. “Ik denk dat dat ook meespeelde in zijn beslissing, om zo zijn kansen op speelminuten te verhogen.”



Toch blijft het vertrouwen groot richting het WK. “Wij weten twee dingen: dat Romelu zijn lichaam zeer goed kent én dat hij er absoluut wil bij zijn", besluit Mannaert. “Het zou niet verstandig zijn om hem nu af te schrijven, zelfs als hij niet altijd titularis is.”