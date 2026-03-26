Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Manuel Gonzalez
Arsenal FC is goed op weg om de Engelse titel binnen te halen. Maar de honger in Noord-Londen is héél groot. Kan Mikel Arteta volgend seizoen rekenen op deze ster van PSG?

Piero Hincapie, Martin Zubidemdi, Viktor Gyokeres, Eberiche Eze, Christian Nordgaard, Noni Madueken Christian Mosquera,… Moeten we nog even doorgaan? 

Arsenal FC investeerde de voorbije seizoenen héél véél geld in de spelerskern. En dat werpt de vruchten af. The Gunners zijn op weg om de Engelse titel te winnen én zijn één van de topfavorieten voor de eindzege in de Champions League.

Kvicha Kvaratskhelia staat héél hoog op de verlanglijst

Al zullen die trofeeën de Noord-Londense honger niet stillen. The Gunners zijn van plan om de selectie ook komende zomer te versterken. We schreven eerder al dat Khvicha Kvaratskhelia op de verlanglijst van Arsenal staat.

The Independent weet dat de gesprekken tussen beide partijen al zijn opgestart. PSG heeft inmiddels aangegeven wat het prijskaartje van de Georgische flankaanvaller is. En het is een pittig bedrag.

100 miljoen euro, 90 miljoen euro... of minder?

Lees ook... Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)
PSG wil honderd miljoen euro op tafel zien komen voor Kvaratskhelia. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op negentig miljoen euro. Arsenal hoopt van dat bedrag nog iets af te pingelen.
 

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

08:40
1
Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

22:30
De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

22:15
Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

22:00
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

21:40
Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie Interview

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

21:10
'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

21:20
Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

21:00
Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

20:40
Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

20:00
4
Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

19:40
'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

19:00
2
"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

18:40
2
Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja" De derde helft

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

18:20
Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

18:10
3
Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

18:00
Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

17:40
Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

17:21
Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

17:00
Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

16:30
3
BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
1
Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

16:00
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
1
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
2
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
4

