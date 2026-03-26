Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal FC is goed op weg om de Engelse titel binnen te halen. Maar de honger in Noord-Londen is héél groot. Kan Mikel Arteta volgend seizoen rekenen op deze ster van PSG?

Piero Hincapie, Martin Zubidemdi, Viktor Gyokeres, Eberiche Eze, Christian Nordgaard, Noni Madueken Christian Mosquera,… Moeten we nog even doorgaan?

Arsenal FC investeerde de voorbije seizoenen héél véél geld in de spelerskern. En dat werpt de vruchten af. The Gunners zijn op weg om de Engelse titel te winnen én zijn één van de topfavorieten voor de eindzege in de Champions League.

Kvicha Kvaratskhelia staat héél hoog op de verlanglijst

Al zullen die trofeeën de Noord-Londense honger niet stillen. The Gunners zijn van plan om de selectie ook komende zomer te versterken. We schreven eerder al dat Khvicha Kvaratskhelia op de verlanglijst van Arsenal staat.

The Independent weet dat de gesprekken tussen beide partijen al zijn opgestart. PSG heeft inmiddels aangegeven wat het prijskaartje van de Georgische flankaanvaller is. En het is een pittig bedrag.

100 miljoen euro, 90 miljoen euro... of minder?

PSG wil honderd miljoen euro op tafel zien komen voor Kvaratskhelia. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op negentig miljoen euro. Arsenal hoopt van dat bedrag nog iets af te pingelen.

