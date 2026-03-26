Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Het laatste woord is nog niet gezegd over RSC Anderlecht. CEO Bornauw heeft nog steeds werk aan de winkel, want een Technisch Directeur werd nog altijd niet gevonden. En dan is er ook nog het vraagstuk van de coach.

RSC Anderlecht besloot onlangs om tot het einde van het seizoen verder te gaan met Jérémy Taravel. Rest de vraag of dat ook een keuze is voor de langere termijn, want daar is tot op heden geen enkele duidelijkheid over.

Bornauw spreekt over de keuzes die moeten gemaakt worden bij Anderlecht

Mogelijk wordt gewacht tot het einde van het seizoen. Mogelijk kan ook het eventueel vrij zijn van Schreuder of andere coaches deze zomer een doorslaggevend argument worden in de keuze om Taravel al dan niet te behouden.

CEO Kenneth Bornauw wilde nog niet te diep in de kaarten laten kijken, al ziet hij ook wel kwaliteiten in het werk van Taravel. "Ik ben ervan overtuigd dat Jérémy de juiste mentaliteit in deze groep slijpt. Hij is een coach die weet hoe hij de juiste emoties moet opwekken, een leider."

Wat met Taravel volgend seizoen bij Anderlecht?

"De spelers zullen nu na het verlies tegen Cercle een mindere dag hebben gehad, maar deze ploeg hangt qua ambiance zeer goed aan elkaar. Ook met de coach", aldus Bornauw daarover in Het Nieuwsblad deze week.



Rest dus de vraag of Taravel zal (mogen) blijven. Daar is geen duidelijkheid over op dit moment en Bornauw wil niet het achterste van zijn tong laten zien: "De sportief directeur zal met Jérémy Taravel praten op het moment dat hij hier bij Anderlecht is. Er is voor volgend seizoen nog geen beslissing over de trainer, ook al is dat thema wel eens aangeraakt met Taravel."