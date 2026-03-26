Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Union SG, Club Brugge, STVV, KV Mechelen, KAA Gent en RSC Anderlecht spelen binnenkort de Champions' Play-offs. Als het op de langetermijnvisie aankomt, dan is Club Brugge de primus van de klas.

Het internationaal voetbalobservatorium CIES heeft de wereldwijde ranglijst van clubs waarvan het management zich het meest richt op de lange termijn gepresenteerd op hun eigen webstek, met data van 55 verschillende landen.

Real Madrid de beste ploeg ter wereld

"De ranglijst is gebaseerd op een index die vier indicatoren combineert: het aantal spelers dat de afgelopen drie jaar in competitiewedstrijden is ingezet (hoe lager, hoe beter), de gemiddelde verblijfsduur van huidige spelers in de selectie, de gemiddelde resterende contractduur van diezelfde spelers en hun gemiddelde leeftijd bij het tekenen van een contract (hoe lager, hoe beter)."

Als al die data samen worden gevoegd? Dan komt Real Madrid er als de beste ploeg van de wereld uit. Zij krijgen dan ook een indexscore van 100 procent, waartegen alle andere ploegen vervolgens zijn uitgezet. Brentford en Athletic de Bilbao vervolledigden de top-3.

Club Brugge beste Belgische leerling van de klas in België

De eerste Belgische ploeg is Club Brugge op een heel knappe twaalfde plaats. Zij houden zo clubs als Bayern München, Arsenal, PSG en Barcelona nipt achter zich. En in eigen land zijn ze veruit de beste leerling van de klas.

KRC Genk en - verrassend - Cercle Brugge vervolledigen de Belgische top-3. Ook Westerlo en Unon SG eindigen nog boven de 70 procent. Helemaal onderaan staat Standard, dat slechter doet dan La Louvière en Dender.

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

