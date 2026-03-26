Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Union SG, Club Brugge, STVV, KV Mechelen, KAA Gent en RSC Anderlecht spelen binnenkort de Champions' Play-offs. Als het op de langetermijnvisie aankomt, dan is Club Brugge de primus van de klas.

Het internationaal voetbalobservatorium CIES heeft de wereldwijde ranglijst van clubs waarvan het management zich het meest richt op de lange termijn gepresenteerd op hun eigen webstek, met data van 55 verschillende landen.

Real Madrid de beste ploeg ter wereld

"De ranglijst is gebaseerd op een index die vier indicatoren combineert: het aantal spelers dat de afgelopen drie jaar in competitiewedstrijden is ingezet (hoe lager, hoe beter), de gemiddelde verblijfsduur van huidige spelers in de selectie, de gemiddelde resterende contractduur van diezelfde spelers en hun gemiddelde leeftijd bij het tekenen van een contract (hoe lager, hoe beter)."

✨ l Le Club Brugge, le KRC Genk et le Cercle Brugge sont les clubs de JPL ayant la meilleure vision long terme (CIES)



Le Standard est le PIRE élève



Le CIES s'est basé sur 4 critères : le nombre de joueurs utilisés lors des 3 dernières années, la permanence moyenne dans… pic.twitter.com/SaxaOBsSOu — Ma Pro League (@MaProLeague) March 19, 2026

Als al die data samen worden gevoegd? Dan komt Real Madrid er als de beste ploeg van de wereld uit. Zij krijgen dan ook een indexscore van 100 procent, waartegen alle andere ploegen vervolgens zijn uitgezet. Brentford en Athletic de Bilbao vervolledigden de top-3.

Club Brugge beste Belgische leerling van de klas in België

De eerste Belgische ploeg is Club Brugge op een heel knappe twaalfde plaats. Zij houden zo clubs als Bayern München, Arsenal, PSG en Barcelona nipt achter zich. En in eigen land zijn ze veruit de beste leerling van de klas.





KRC Genk en - verrassend - Cercle Brugge vervolledigen de Belgische top-3. Ook Westerlo en Unon SG eindigen nog boven de 70 procent. Helemaal onderaan staat Standard, dat slechter doet dan La Louvière en Dender.