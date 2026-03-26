Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

De toekomst van Simon Mignolet bij Club Brugge is onduidelijk. En daar lijkt een andere Belgische topclub van te willen profiteren. Springt KRC Genk in de dans voor de 38-jarige doelman?

We moeten er geen tekening bij maken: KRC Genk heeft een doelmannenprobleem. Tobias Lawal toonde zich de voorbije weken allesbehalve een betrouwbaar sluitstuk.

Hendrik Van Crombrugge verkommert onder Nicky Hayen dan weer op de Limburgse bank. De kans lijkt zelfs steeds groter dat de beloftevolle Lucca Burghmans in de Europe Play-Offs onder de lat zal staan.

Is Simon Mignolet een optie voor KRC Genk?

Al lijkt Genk eveneens zekerheid in te willen bouwen naar volgend seizoen toe. En Dimitri De Condé onderzoekt de mogelijkheid van een héél opvallende transfer.

De Smurfen denken aan Simon Mignolet. De 38-jarige doelman kan een dosis leiderschap en ervaring meebrengen, terwijl Big Si de ontwikkeling van Brughmans niet zal tegenhouden. Integendeel.

Het contract van Mignolet bij Club Brugge loopt aan het einde van het seizoen af. De West-Vlamingen lijken niet geneigd om de doelman een contractverlenging aan te bieden.

