Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Grote verrassing bij Crossing Schaarbeek: Emilio Ferrera, die in november 2025 aankwam, zet een stap opzij. Hij blijft bij de club, maar is niet langer T1. Zo komt er sneller dan verwacht een nieuwe wending in zijn verhaal.

Het seizoen van Crossing Schaarbeek verloopt bijzonder woelig. En de recente nederlaag in de Playdowns van de Eerste Amateurklasse van het ACFF met 3-0 tegen Union Saint-Gilloise U23, is Emilio Ferrera fataal geworden. Niet omdat het Brusselse bestuur besliste om hem aan de kant te schuiven.

Ferrera stapt op, ook sportief directeur van Crossing vertrekt

Zoals L'Avenir aangeeft is het Ferrera zelf die beslist heeft om een stap opzij te zetten: de oom van Yannick Ferrera, die sinds november 2025 aan het roer stond, legt zijn functie neer. Hij blijft wel bij Crossing Schaarbeek, in een rol die nog moet worden bepaald.

Kan die rol die van sportief directeur worden? Feit is dat L'Avenir ook meldt dat Fred Farin, de huidige sportief directeur van Crossing, niet langer doorgaat na dit seizoen. Hij zou bovendien momenteel al niet meer betrokken zijn bij het beheer van de spelerskern.

Grote moeilijkheden voor Crossing Schaarbeek

De doelstelling van Crossing Schaarbeek blijft dit seizoen het behoud in de reeks. Onder Emilio Ferrera, die in november Dave De Herdt opvolgde, waren de resultaten bijzonder pover: slechts één overwinning en 8 op 45.


Het is Nabil Chedid, assistent van Ferrera, die samen met de rest van de staf de ploeg nu in handen neemt. Er staan nog 6 wedstrijden op het programma in de Playdowns van de Eerste Amateurklasse. Genoeg om zich te redden?

