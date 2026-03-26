Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Het reguliere seizoen zit erop. En dus kunnen we op naar de play-offs. Rest de vraag: wie heeft het nu goed gedaan en wie net niet? De analisten zijn bikkelhard voor een aantal van de ploegen die toch onder de maat hebben gepresteerd.

Speeldag 30 leverde nog heel wat spanning op. Bijna pakte RSC Anderlecht nog naast de top-6, maar uiteindelijk wisten ze zich wel te handhaven in de Champions' Play-offs. Dat deed ook KAA Gent met een zege in Dender.

Tien goals in vier dagen tegen te veel van het goede?

En zo werd het voor KRC Genk een pijnlijke week. Dat beseft ook analist Hans Vandeweghe, die in De Morgen zeer kritisch was voor wat de Limburgers op de mat hebben weten te brengen de voorbije weken en maanden.

“Uit de laatste wedstrijden is toch weer iets verrassends naar voren gekomen: het falen van KRC Genk. In vier dagen tijd hebben zij eigenlijk hun hele seizoen naar de knoppen geholpen", aldus Vandeweghe in zijn analyse.

Is KRC Genk de grootste teleurstelling van onze competitie?

“Eerder vorige week werden ze uitgeschakeld in het Europees voetbal tegen de Duitse ploeg SC Freiburg. Dat was op zich niet zo verrassend, maar het was wel een beetje vernederend dat ze vijf goals moesten slikken."


"Blijkbaar zijn ze daar niet goed van hersteld, want ze kregen er weer vijf tegen op het veld van La Louvière. Tien goals in vier dagen voor een zelfverklaarde topploeg, dat is toch wel de grootste faal van deze competitie. De meeste journalisten en kenners dachten dat KRC Genk mee ging dingen naar de titel. Niet dus.”

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

