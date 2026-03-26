Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

De reguliere competitie zit erop. En dus kunnen we stilaan gaan toeleven naar de Champions' Play-offs, al zijn er eerst de Rode Duivels. Wie is nu de topfavoriet om de titel te gaan pakken ... En wat denkt u er eigenlijk van?

Het titeldebat lijkt opnieuw een strijd te gaan worden tussen huidig kampioen Union SG en topclub Club Brugge, al staat STVV op beperkte afstand en gaan ook RSC Anderlecht, KAA Gent en KV Mechelen nog een woordje meespreken in het titeldebat.

De analisten verwachten niet dat er zoals vorig seizoen een ploeg gaat zijn die echt véél beter gaat scoren dan de andere ploegen en dus zou het wel eens spannender kunnen gaan worden dan de voorbije seizoenen.

De voorbije weken was de teneur bij de analisten dat het eerder voor Club Brugge zou gaan zijn, door de blessure van Promise David bij Union ook vooral. "Ik vond Biondic dit weekend niet slecht", aldus Filip Joos in 90 Minutes nu.

Club Brugge is favoriet nummer 1 om de titel te pakken

"Het ziet er niet echt uit, maar hij weegt op een defensie en hij is vrij snel. Ik ga wel herhalen dat het zonder Promise David heel moeilijk wordt. Ik roep Club Brugge uit tot kampioen. Ze zouden het echt wel moeten worden, absoluut."

Steven Defour pikte meteen in: "Ik had ook Club Brugge als favoriet getipt, maar Union lijkt juist op tijd het zonder Promise David zitten te boven te komen. Er stond iets tegen STVV, dus ze gaan meer weerwerk geven dan ik eerst dacht."

Wie pakt de titel?

17%
58%
0%
0%
0%
25%

Je kan nog stemmen tot 29/03/2026 13:00.

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

