BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

Zulte Waregem moet de Relegation Play-offs in, ondanks een zege tegen Sporting Charleroi. En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren met coach Steve Colpaert. De knoop is nu doorgehakt door het bestuur van Essevee.

Steve Colpaert heeft Zulte Waregem niet rechtstreeks via de top-12 in de Jupiler Pro League weten te houden en dus zal het voor Essevee in de Relegation Play-offs moeten. Rest de vraag of dat met Colpaert zou zijn.

Steve Colpaert blijft T1 bij Zulte Waregem

Essevee ging zich na de twee wedstrijden in de reguliere competitie onder Colpaert buigen over het trainersdossier. Ondertussen werd Soren Krogh al genoemd als mogelijke nieuwe trainer, maar die zal alvast de eerste maanden niet komen.

De coach had al gesproken over zijn functie, nu heeft ook het bestuur van Zulte Waregem aangegeven dat Steve Colpaert mag aanblijven tot (minstens) het einde van het seizoen bij Essevee. Dat maakten ze bekend via de sociale media.

"Steve Colpaert (39) blijft tot het einde van het seizoen aan als hoofdcoach van Zulte Waregem. Dat heeft de club beslist na een evaluatie van het werk de voorbije weken", aldus Zulte Waregem in het bericht via facebook.



"Essevee bevestigt het geloof dat de technische staf met de spelersgroep samen het vooropgestelde doel kunnen realiseren: een verlengd verblijf in 1A." In een oefenwedstrijd over 120 minuten werd ondertussen met 2-3 gewonnen op bezoek bij Lokeren.