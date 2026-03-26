BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

Foto: © photonews
Zulte Waregem moet de Relegation Play-offs in, ondanks een zege tegen Sporting Charleroi. En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren met coach Steve Colpaert. De knoop is nu doorgehakt door het bestuur van Essevee.

Steve Colpaert heeft Zulte Waregem niet rechtstreeks via de top-12 in de Jupiler Pro League weten te houden en dus zal het voor Essevee in de Relegation Play-offs moeten. Rest de vraag of dat met Colpaert zou zijn.

Steve Colpaert blijft T1 bij Zulte Waregem

Essevee ging zich na de twee wedstrijden in de reguliere competitie onder Colpaert buigen over het trainersdossier. Ondertussen werd Soren Krogh al genoemd als mogelijke nieuwe trainer, maar die zal alvast de eerste maanden niet komen. 

De coach had al gesproken over zijn functie, nu heeft ook het bestuur van Zulte Waregem aangegeven dat Steve Colpaert mag aanblijven tot (minstens) het einde van het seizoen bij Essevee. Dat maakten ze bekend via de sociale media.

Zulte Waregem zet alles op alles in strijd tegen degradatie

"Steve Colpaert (39) blijft tot het einde van het seizoen aan als hoofdcoach van Zulte Waregem. Dat heeft de club beslist na een evaluatie van het werk de voorbije weken", aldus Zulte Waregem in het bericht via facebook.


"Essevee bevestigt het geloof dat de technische staf met de spelersgroep samen het vooropgestelde doel kunnen realiseren: een verlengd verblijf in 1A." In een oefenwedstrijd over 120 minuten werd ondertussen met 2-3 gewonnen op bezoek bij Lokeren.

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

16:00
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
1
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
1
Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

11:40
5
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

11:00
2
Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

11:20
Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

10:30
Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

10:00
2
Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

09:30
Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

09:00
KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

08:00
Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

08:40
1
Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

08:20
1
Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

07:40
37
Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

07:20
'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

07:00
Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

06:30
2
Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

23:00
OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

22:00
2
OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft een nieuwe sportief directeur én het is een gekende naam

22:30
Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

21:40
7
'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

'Real Madrid verrast en haalt Cristiano Junior naar het Estadio Santiago Bernabeu'

21:20
De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

De ene zijn dood is de ander zijn brood? 'Carl Hoefkens op de schop bij NAC, Belgische coach is er als de kippen bij om over te nemen'

21:00
OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

OFFICIEEL: Standard troeft Cercle Brugge en Charleroi af én heeft eerste zomertransfer beet

20:00
12
Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

20:40

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

