Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Kylian Mbappé heeft deze woensdag op een persconferentie de geruchten ontkend dat Real Madrid een verkeerde knie zou hebben laten onderzoeken. Daarmee is de kous af? De geruchten in Spanje blijven wel hangen.

Onlangs dook er een opvallend bericht op in de pers. Er werd gewag gemaakt van een enorme medische fout van de medische staf van Real Madrid, die zogezegd de verkeerde knie van de Franse international had onderzocht. Dat werd echter ontkend door de spits op de persconferentie.

Maakte Real Madrid een medische fout met Mbappé?

De speler van de Franse nationale ploeg moest woensdag de vragen van de verschillende media beantwoorden. Hij werd onvermijdelijk bevraagd over die speculaties, die hij meteen van tafel veegde. "Nee, het bericht dat ze de verkeerde knie hebben onderzocht, is niet waar."

Wel geeft hij een deel van de verantwoordelijkheid toe: "Misschien ben ik indirect verantwoordelijk voor deze situatie. Als je niet communiceert over wat je hebt en wat er gebeurt, laat dat ruimte voor interpretaties. Dat hoort erbij. Ik weet waaraan ik begin wanneer ik niet communiceer. Met Real hebben we vrij duidelijk gecommuniceerd, net zoals toen ik naar Parijs ging en andere dokters zag."

De goede vorm van Real Madrid in afwezigheid van Kylian Mbappé

De aanvaller sprak ook over het goede niveau van Real Madrid tijdens zijn afwezigheid: "Het is goed dat we zo kunnen spelen. Ik wilde dat het team won, om punten te pakken en ons niet te laten afhaken in de competitie en in de Champions League."


"Dat geeft een gezonde druk, want als het team goed draait, moet je er meteen inpassen. Toen ik er niet was en we in januari verloren, dacht iedereen dat ik de enige oplossing was, en dat was niet zo. En nu zegt men dat we beter spelen zonder mij, dus we zullen wel zien wanneer ik terugkeer."

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
16:00
15:30
15:15
15:00
14:40
14:17
13:30
11:20
13:15
13:00
12:40
12:20
12:00
11:50
11:40
10:30
11:00
10:00
09:30
09:00
08:40
08:20
21:20
07:40
08:00
06:30
07:20
07:00
23:00
22:30
22:00
21:40
20:40
20:20
21:00

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Getafe Getafe
Levante Levante 4-2 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 1-0 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 0-2 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-4 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

