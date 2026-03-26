Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak
Foto: © photonews

Vanavond beginnen de intercontinentale barrages voor het WK 2026: om 23u neemt Bolivia het op tegen Suriname en om 4u staat Nieuw-Caledonië tegenover Jamaica. In beide wedstrijden zullen enkele bekende gezichten te zien zijn.

Bolivië - Suriname: de Chery-Kerk-connectie richting WK?

Het duel tussen Bolivia en Suriname is eigenlijk een intercontinentale affiche. De voormalige Nederlandse kolonie is aangesloten bij de CONCACAF (Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben), maar ligt geografisch natuurlijk gewoon in Zuid-Amerika.

Om culturele redenen, maar ook qua sportief niveau, is Suriname wel degelijk lid van de CONCACAF. Via de CONMEBOL-zone zou het land wellicht nooit in de buurt van een WK-ticket gekomen zijn. Nu moet het tegen Bolivia bewijzen dat de Jaguars het in één wedstrijd wel kunnen klaarspelen.

Intercontinentale play-off met Belgische links

Waar Bolivia voor het Belgische publiek nauwelijks bekende namen telt, is dat bij Suriname helemaal anders. Er is bijvoorbeeld Jahnilo Wiegel, doelman van Houtvenne in 1e Nationale. Maar ook Tjaronn Chery (ex-Antwerp), Werner Hahn (ex-Anderlecht), Stefano Denswil (ex-Club Brugge) en vooral Gyrano Kerk, momenteel bij Antwerp, maken deel uit van de selectie.

Een sterke ploeg, extra gestoffeerd door heel wat spelers die in Nederland geboren en opgeleid zijn. De winnaar van dit duel (aftrap om 23u Belgische tijd) neemt het daarna op 31 maart, opnieuw in Monterrey, op tegen Irak.

Nieuw-Caledonië - Jamaica: Leon Bailey op weg naar het WK?

De underdog in deze barrages is Nieuw-Caledonië. Met een 150e plaats op de FIFA-ranking bestaat de selectie van de Franse eilandengroep vooral uit amateurs die meestal in eigen land spelen. De weinige spelers die in Europa uitkomen, zijn doorgaans actief in de lagere Franse reeksen. 

Lees ook... Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Tegenover hen staat een veel competitiever Jamaica, 70e op de wereldranglijst en duidelijk favoriet. De twee Jamaicanen van RAEC Mons zitten niet in de selectie, maar er is wel een ex-Pro League-speler bij: Leon Bailey.

Hij is de technische leider van het team (39 caps, 7 goals), een speler die de nationale ploeg een tijd links liet liggen maar hen nu richting WK moet loodsen. Dan moet Jamaica na Nieuw-Caledonië ook nog voorbij de Democratische Republiek Congo — en daar lopen heel wat Belgen met Congolese roots én/of een Belgische link rond.

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

10:00
2
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

09:30
Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

11:00
2
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

10:30
Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

08:20
1
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

11:40
5
Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

07:40
37
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
1
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
1
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

11:20
Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

06:30
2
Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

07:20
Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

09:00
Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

Jérémy Taravel moet het zonder hem doen: 'Anderlecht-speler moet kruis maken over de rest van het seizoen'

23:00
KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

08:00
Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

Bod van 60 miljoen euro én héél lucratief loon maken hem niét gek: 'Tielemans weigert transfer en wil zelfs contractverlenging bij Aston Villa'

21:40
7
Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

08:40
1
Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

20:40
'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

'Liverpool schakelt versnelling hoger in zoektocht naar vervanger voor Mo Salah en komt daarbij uit bij 18-voudig Rode Duivel'

07:00
Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

Wordt Nathan De Cat ook beïnvloed door... zijn schoonbroer? "Ik kan uiteraard wel helpen"

18:20
Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw komt met belangrijke update over toekomst van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht

19:40
Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

Goed nieuws voor Antwerp: "Ze zitten op het juiste pad"

19:00
"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

"Hij geraakt zijn man niet meer voorbij": zorgen voor Royal Antwerp FC

25/03
14
OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

OFFICIEEL: KAA Gent ziet Vidarsson met onmiddellijke ingang vertrekken

22:00
2

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

