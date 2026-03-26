Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Vanavond beginnen de intercontinentale barrages voor het WK 2026: om 23u neemt Bolivia het op tegen Suriname en om 4u staat Nieuw-Caledonië tegenover Jamaica. In beide wedstrijden zullen enkele bekende gezichten te zien zijn.

Bolivië - Suriname: de Chery-Kerk-connectie richting WK?

Het duel tussen Bolivia en Suriname is eigenlijk een intercontinentale affiche. De voormalige Nederlandse kolonie is aangesloten bij de CONCACAF (Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben), maar ligt geografisch natuurlijk gewoon in Zuid-Amerika.

Om culturele redenen, maar ook qua sportief niveau, is Suriname wel degelijk lid van de CONCACAF. Via de CONMEBOL-zone zou het land wellicht nooit in de buurt van een WK-ticket gekomen zijn. Nu moet het tegen Bolivia bewijzen dat de Jaguars het in één wedstrijd wel kunnen klaarspelen.

Intercontinentale play-off met Belgische links

Waar Bolivia voor het Belgische publiek nauwelijks bekende namen telt, is dat bij Suriname helemaal anders. Er is bijvoorbeeld Jahnilo Wiegel, doelman van Houtvenne in 1e Nationale. Maar ook Tjaronn Chery (ex-Antwerp), Werner Hahn (ex-Anderlecht), Stefano Denswil (ex-Club Brugge) en vooral Gyrano Kerk, momenteel bij Antwerp, maken deel uit van de selectie.

Een sterke ploeg, extra gestoffeerd door heel wat spelers die in Nederland geboren en opgeleid zijn. De winnaar van dit duel (aftrap om 23u Belgische tijd) neemt het daarna op 31 maart, opnieuw in Monterrey, op tegen Irak.

Nieuw-Caledonië - Jamaica: Leon Bailey op weg naar het WK?

De underdog in deze barrages is Nieuw-Caledonië. Met een 150e plaats op de FIFA-ranking bestaat de selectie van de Franse eilandengroep vooral uit amateurs die meestal in eigen land spelen. De weinige spelers die in Europa uitkomen, zijn doorgaans actief in de lagere Franse reeksen.



Tegenover hen staat een veel competitiever Jamaica, 70e op de wereldranglijst en duidelijk favoriet. De twee Jamaicanen van RAEC Mons zitten niet in de selectie, maar er is wel een ex-Pro League-speler bij: Leon Bailey.

Hij is de technische leider van het team (39 caps, 7 goals), een speler die de nationale ploeg een tijd links liet liggen maar hen nu richting WK moet loodsen. Dan moet Jamaica na Nieuw-Caledonië ook nog voorbij de Democratische Republiek Congo — en daar lopen heel wat Belgen met Congolese roots én/of een Belgische link rond.