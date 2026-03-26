STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

De Gouden Croc is uitgedeeld door de mannen van MidMid. Daarmee willen ze een Gouden Schoen uitreiken voor de spelers die niet spelen bij de traditionele topclubs. Deze keer ging de prijs naar KV Mechelen.

Het was al tijd voor de vijfde uitreiking van de Gouden Croc in de Jupiler Pro League. Na Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon waren er nog twee mensen die de vijfde eindzege konden pakken in het klassement van beste speler van de 'kleine' clubs.

Mechelse muur tegen Tovenaar van Stayen: wie haalt het?

STVV en Mechelen - twee ploegen die het dit seizoen goed hadden gedaan in de competitie en daardoor in de Champions' Play-offs raakten - waren genomineerd met een finalist om de Gouden Croc uiteindelijk te gaan winnen.

Voor KV Mechelen was Nacho Miras uitverkoren, voor STVV was het Ryotaro Ito die de prijs kon gaan pakken. "De tovenaar van Stayen tegen de muur van Mechelen", aldus Marc Brys over de uiteindelijke eindstrijd.

Mechelen pakt individueel prijsje met Nacho Miras

Jeppe Erenbjerg haalde het in de halve finales net niet, waardoor Zulte Waregem geen prijsje kon pakken. In de finale was het uiteindelijk Nacho Miras die de Gouden Croc wist te winnen. Zijn belang voor Mechelen kan niet worden onderschat.



Zonder hem zat Mechelen mogelijk niet in de Champions' Play-offs, terwijl bij STVV er verschillende spelers heel wat indruk maakten dit seizoen waardoor ze de punten minstens in de perceptie toch wat meer verdeelden.