Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Georges-Louis Bouchez (MR) staat in het oog van de storm, maar hij blijft voorstander van het aanstellen van Axel Miller als voorzitter van de SFPIM. Daarbij sloeg hij de kritiek weg én was hij heel erg streng.

Georges-Louis Bouchez (MR) kondigde woensdag aan dat hij Alex Miller voordraagt als voorzitter van de SFPIM. Op die manier zou hij de privatisering van Belfius mee moeten gaan regelen, wat een opvallende zaak is.

Georges-Louis Bouchez houdt voet bij stuk over aanstelling Miller

Temeer Miller CEO was van de ondergang van (voorganger) Dexia. Toch houdt Bouchez voet bij stuk: Miller is wat hem betreft de juiste man op de juiste plaats en beter geplaatst dan velen die kritiek hebben op die aanstelling.

Volgens Bouchez draagt Miller geen persoonlijke verantwoordelijkheid. De kritiek op de aanstelling is volgens Bouchez pure cinema. "Ik weet niet wie er verantwoordelijk was voor de financiële crisis van 2007", opende hij bij VTM.

Bouchez is scherp over lening aan Francs Borains

"Het ging toen over een wereldwijde crisis. In de Raad van Bestuur zat toen een zekere Elio Di Rupo bijvoorbeeld. Dat heeft hem er niet van weerhouden om daarna premier te worden", aldus de sterke man van MR.



Miller zou volgens insiders een persoonlijke lening hebben gegeven aan Francs Borains, de voetbalclub van Bouchez die er ook voorzitter is. "Wat heeft dat er mee te maken", siste Bouchez. "Dat is compleet belachelijk. Beseft u wel hoe schandelijk en absurd uw beschuldiging is? Het is laag bij de grond. Hij is geen sponsor."