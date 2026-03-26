Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Georges-Louis Bouchez (MR) staat in het oog van de storm, maar hij blijft voorstander van het aanstellen van Axel Miller als voorzitter van de SFPIM. Daarbij sloeg hij de kritiek weg én was hij heel erg streng.

Georges-Louis Bouchez (MR) kondigde woensdag aan dat hij Alex Miller voordraagt als voorzitter van de SFPIM. Op die manier zou hij de privatisering van Belfius mee moeten gaan regelen, wat een opvallende zaak is.

Georges-Louis Bouchez houdt voet bij stuk over aanstelling Miller

Temeer Miller CEO was van de ondergang van (voorganger) Dexia. Toch houdt Bouchez voet bij stuk: Miller is wat hem betreft de juiste man op de juiste plaats en beter geplaatst dan velen die kritiek hebben op die aanstelling.

Volgens Bouchez draagt Miller geen persoonlijke verantwoordelijkheid. De kritiek op de aanstelling is volgens Bouchez pure cinema. "Ik weet niet wie er verantwoordelijk was voor de financiële crisis van 2007", opende hij bij VTM.

Bouchez is scherp over lening aan Francs Borains

"Het ging toen over een wereldwijde crisis. In de Raad van Bestuur zat toen een zekere Elio Di Rupo bijvoorbeeld. Dat heeft hem er niet van weerhouden om daarna premier te worden", aldus de sterke man van MR.


Miller zou volgens insiders een persoonlijke lening hebben gegeven aan Francs Borains, de voetbalclub van Bouchez die er ook voorzitter is. "Wat heeft dat er mee te maken", siste Bouchez. "Dat is compleet belachelijk. Beseft u wel hoe schandelijk en absurd uw beschuldiging is? Het is laag bij de grond. Hij is geen sponsor."

Meer nieuws

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

19:00
2
"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

18:40
Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja" De derde helft

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

18:20
Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

18:00
Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

17:21
Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

17:40
Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

Onduidelijkheid troef? Dit heeft Bornauw te zeggen over toekomst Taravel bij Anderlecht

17:00
Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed

16:30
2
BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

BREAKING: Zulte Waregem neemt beslissing over T1 Steve Colpaert

16:15
Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

Gyrano Kerk op zoek naar WK-ticket, ook ex-spelers Anderlecht, Genk en Antwerp vol aan de bak

16:00
Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

15:15
1
Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

Nieuwe poging: 'RSC Anderlecht wil winger voor de nodige miljoenen naar Lotto Park halen'

15:30
STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

STVV tegen Mechelen: opvolger voor Vanzeir, Maertens, Koita en Foulon is bekend

15:00
Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

Analisten duidelijk over titeldebat: "Ze moeten het absoluut doen, ik roep ze uit tot kampioen"

14:40
1
Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

Het botst steeds meer tussen Napoli en Romelu Lukaku: club wil hem nu een straf opleggen

14:17
1
Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

13:15
Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

Heeft Real Madrid de verkeerde knie onderzocht? Kylian Mbappé schept duidelijkheid over de zaak

14:00
Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

13:30
Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

Analist bikkelhard voor Belgische topclub: "Ze zijn de grootste faal"

13:00
2
'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

'Duitse topclubs willen Arsenal aftroeven voor speler Club Brugge'

12:40
1
Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

Julien Duranville over terugkeer naar Anderlecht: "Ik ontken het niet..."

12:20
3
Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

Lyon, Atalanta, Club Brugge en KV Mechelen willen hem: dit heeft jonge Belgische verdediger te zeggen

11:50
4
Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

Eindelijk nog eens een spits uit de eigen opleiding bij Anderlecht? In deze jongen geloven ze

11:40
6
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

Waarom Club Brugge ineens het grote voorbeeld is geworden voor alle clubs die willen bouwen

11:00
2
Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

Héél pikante transfer voor Real Madrid? Sterspeler spreekt er nu zelf over: "Kan je niet zomaar afwijzen"

11:20
Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

Verrassende update over Romelu Lukaku: "Geen medisch probleem"

10:30
Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

Vincent Mannaert ziet groot probleem bij... verdedigers: "De slinger is te veel doorgeslagen"

10:00
2
Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

Rode Duivel dankzij Romelu Lukaku: "Romelu zei dat hij hem moest bellen om hulp"

09:30
Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

09:00
Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

Premier League-koploper Arsenal zet zinnen op sterspeler van PSG (en die ziet het zitten)

08:40
1
Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

Anderlecht-fans dromen, Napoli twijfelt: waar ligt Lukaku's toekomst?

08:20
1
Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

Met voorbedachte rade? Rayane Bounida krijgt opvallend nieuws nadat hij België links liet liggen

07:40
42
KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

KV Mechelen knoopt touwtjes aan elkaar met opvallende constructie

08:00
Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

Zoektocht Anderlecht gaat voort: ook deze oude bekende zal niet de nieuwe sportief directeur worden

07:20

Meer nieuws

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

