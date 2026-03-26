Gewezen belangrijke pion Kortrijk terug naar België: "Had contacten met verschillende Belgische clubs"

Sporting Lokeren heeft met Matthias Leterme een nieuwe sportief directeur. De zoon van gewezen premier Yves Leterme (CD&V) heeft het klappen van de zweep geleerd bij onder meer KV Kortrijk en keert nu terug naar België met een duidelijk doel.

Matthias Leterme is de nieuwe sportief directeur van Sporting Lokeren. Dat hebben de Waaslanders woensdagavond laten weten via hun officiële kanalen. En zo komt er ook meteen een einde aan hun zoektocht.

De vinkjes afvinken voor Matthias Leterme bij Lokeren

De 39-jarige West-Vlaming werkte tussen 2009 en 2023 voor KV Kortrijk. Vervolgens werd hij algemeen directeur bij FK Sarajevo. In september 2025 besloot hij zijn contract daar niet te verlengen, nu is hij teruggekeerd naar België.

Met de Bosnische club werd hij knap derde in de Bosnische eerste klasse, nu wil hij Lokeren opnieuw gaan lanceren. Al zal het op het veld moeten gebeuren en dus met daden en niet met woorden, zo blijkt uit de eerste woorden van Leterme.

Stijn Vreven blijft T1 van Lokeren

"Ik had de voorbije maanden contacten met enkele Belgische clubs. Enkele weken geleden kwam Lokeren op de proppen. Ik had met de voorzitter al enkele jaren geleden enkele keren gesproken en het contact is er altijd gebleven. Vrijwel alle vinkjes op mijn lijstje kon ik afvinken."



"Lokeren is een club in volle groei en streeft naar duurzaamheid, maar houdt de voeten op de grond. Dat is ook waar ik voor sta. Wedstrijden win je niet met grote woorden, maar wel met prestaties op het veld. Zo zit ook ik in elkaar. Dat zal allicht wel de West-Vlaamse nuchterheid zijn?”, aldus de nieuwe sportieve directeur tegen Het Belang van Limburg. Stijn Vreven blijft op post als T1, ook onder Leterme.