"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

De situatie bij RWDM Brussels wordt met de dag moeilijker. Financieel verkeert de club in zwaar weer. Elke euro die binnenkomt wordt meteen weer uitgegeven en zelfs dat is niet voldoende om de schuldenberg op te lossen. Geen aantrekkelijk plaatje.

Alles wat bij RWDM Brussels in het laatje komt, moet bijna naar lonen gaan om de ploeg te blijven laten draaien. De eigenaars hebben de voorbije jaren al tientallen miljoenen moeten injecteren om de club boven water te houden.

Sinds de overname van John Textor zijn er in totaal ongeveer 40 miljoen euro aan kapitaalverhogingen in RWDM gestoken. Voor een kleine club in de tweede klasse is dat een gigantisch bedrag.

Wie wil een club waar onmiddellijk veel geld moet ingestoken worden?

Net dit maakt een eventuele verkoop van RWDM bijzonder complex. De cijfers liggen er immers allesbehalve rooskleurig bij. Een potentiële koper krijgt een club met een negatief eigen vermogen, een zware loonstructuur en een nood aan directe extra investeringen.

De financiële kwetsbaarheid zal de waarde van de club significant drukken. In de praktijk betekent dit dat de overnameprijs relatief laag kan zijn, maar dat de nieuwe eigenaar onmiddellijk opnieuw een forse som moet investeren om de club operationeel te houden.

Daarbij komt het strategische dilemma: welke koper durft de uitdaging aan? Wil je een strikt besparingsbeleid doorvoeren, waardoor de club misschien enkele jaren stabiel wordt maar sportief stagneert? Of probeer je snel weer promotie af te dwingen, met alle risico’s van dien?





De waarde van RWDM Brussels is gezakt, maar de problemen zijn nog legio

Beide scenario’s vereisen een sterke visie, een goed netwerk en voldoende financiële middelen. De combinatie van lage overnameprijs en hoge noodzakelijke investering maakt de deal voor veel investeerders minder aantrekkelijk.

De rol van John Textor maakt het plaatje nog ingewikkelder. Als eigenaar heeft hij zijn handen volledig van de club afgetrokken. Een structureel financieel gezond model is er niet. Een nieuwe eigenaar zal dus niet alleen de huidige schulden moeten aanpakken, maar ook een nieuwe, duurzame strategie moeten uittekenen.

Sportief en maatschappelijk staat RWDM onder druk. De fans eisen duidelijkheid over de toekomst en een onmiddellijke verkoop van de club. De supporters zijn zich bewust van het verleden, waarin ambities vaak niet overeenkwamen met de middelen. Dit legt extra druk op een koper: niet alleen moet hij financieel gezond zijn, hij moet ook het vertrouwen van de achterban winnen.

Alles samen maakt het de verkoop van RWDM Brussels een van de moeilijkste dossiers in het Belgische voetbal van de laatste jaren. Lage overnameprijs, hoge noodzakelijke investering, sportieve druk en fanverwachtingen creëren een complexe puzzel die enkel een koper met visie, middelen én geduld kan oplossen.