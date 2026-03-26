Kortrijk houdt Gent in bedwang, Charleroi haalt uit

De Rode Duivels spelen deze week tegen de Verenigde Staten en Mexico in de VS en dus is het officieel interlandbreak. En dan komen diverse teams in ons land in oefenwedstrijden tegen elkaar te staan.

Het was een drukke dag voor de Belgische clubs in ons land. Eerder hadden ook al Union, Beerschot, Lommel, Westerlo, Antwerp en Beveren een oefenduel afgewerkt waarin in totaal toch liefst veertien doelpunten werden gescoord.

KAA Gent - KV Kortrijk 0-0

Maar er waren op donderdag nog heel wat andere wedstrijden. Zo speelde KAA Gent een oefenduel tegen KV Kortrijk. Dat duel zou uiteindelijk worden gespeeld in de Chillax Arena op het oefencomplex van De Buffalo's donderdagmiddag.

Gescoord werd er niet, lieten de Buffalo's weten. "KAA Gent heeft in een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk 0-0 gelijkgespeeld. De Buffalo’s - zonder internationals - kwamen in actie met een mix van spelers uit de A-kern en Jong KAA Gent", klonk het.

Voor De Kerels is het na de zware nederlaag in de competitie tegen Francs Borains een opsteker. Op die manier tanken ze vertrouwen richting de laatste speeldagen in de Challenger Pro League, waar ze de top-2 willen proberen vast te houden met oog op promotie.





Charleroi - KAS Eupen 3-2

Meer spektakel in Charleroi tegen KAS Eupen uit de tweede klasse. En vijf doelpunten uiteindelijk ook. Denuit, Colassin en Van Den Kerkhof scoorden voor de thuisploeg en wisten op die manier de Oostkantonners met 3-2 terug te sturen.