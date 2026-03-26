Beerschot tankt vertrouwen tegen Union SG, Beveren weet nog wat verliezen is en Lommel klopt Westerlo

De Rode Duivels spelen deze week tegen de Verenigde Staten en Mexico in de VS en dus is het officieel interlandbreak. En dan komen diverse teams in ons land in oefenwedstrijden tegen elkaar te staan.

Union SG - Beerschot 1-0

Beerschot trok voor de gelegenheid de voetbalschoenen aan voor een duel met landskampioen Union SG. Het leverde een nederlaag met het kleinste verschil op voor De Mannekes, maar toch mogen ze tevreden terugblikken.

Met oog op de weken van de waarheid in de Challenger Pro League - waarin de tweede plaats nog zou kunnen worden afgesnoept van KV Kortrijk - werd het zeker een opsteker door goed mee te spelen met Union SG.

Beerschot probeerde wat jonkies een aantal speelminuten te geven, bij de 'thuisploeg' (de wedstrijd werd gespeeld op het oefencomplex van Union in Zaventem) zagen we onder meer Chambaere, Mac Allister en Schoofs tussen de lijnen.

Lommel - Westerlo 5-2

Ook Lommel en Westerlo speelden op donderdagvoormiddag een pittig duel tegen elkaar. Eentje waarbij er ook het nodige spektakel te zien was. De Limburgers tankten vertrouwen met een knappe 5-2 overwinning tegen de Kemphanen.

Antwerp - Beveren 5-1



En ook kampioen Beveren uit de Challenger Pro League kwam in actie. En ze weten dan toch nog wat verliezen is. In een oefenduel tegen Royal Antwerp FC werd met maar liefst 5-1 verloren. Het zal de feestvreugde niet minder maken ...