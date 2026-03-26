Jérémy Doku komt met héél goed nieuws naar buiten over grote verandering

Jérémy Doku heeft woensdagavond op Instagram goed nieuws aangekondigd. De Rode Duivel en zijn vrouw verwachten een kindje. Daarmee komt er voor Doku een héél nieuwe fase in zijn leven aan. Geeft het extra vertrouwen richting WK?

"Van man en vrouw naar mama en papa! Wat God in liefde begonnen heeft, zegent Hij nu met een nieuw leven. Onze zoon", schreef Jérémy Doku bij foto’s die hij samen met zijn echtgenote op Instagram deelde deze week.

De echtgenote van de Rode Duivel, Shireen, is zwanger van hun eerste kindje. Het koppel verwacht een jongen. De gender reveal vond plaats in het Etihad Stadium, zoals te zien is op de foto’s die de twee tortelduifjes deelden.

Vijf maanden geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Dat gebeurde daags na een zege van de Rode Duivels in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. De Belg had zijn partner enkele maanden eerder al ten huwelijk gevraagd.

Heel wat mensen reageerden op het nieuws. "Proficiat aan jullie beiden! Ik ben er dol op! God is goed", reageerde bijvoorbeeld Francis Amuzu. Het officiële account van Anderlecht schreef ook een reactie met paarse hartjes.





De post werd gedeeld terwijl de Belgische speler nog op het vliegtuig richting de Verenigde Staten zat. De Belgische nationale ploeg speelt tijdens deze interlandbreak twee oefenduels. Eerst tegen de Verenigde Staten in Atlanta deze zaterdag en daarna tegen Mexico in Chicago, volgende week woensdag.