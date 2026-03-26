Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

Als er één man is waar de voorbije jaren heel wat om te doen is, dan is het wel Ruben Van Gucht. Deze week was Paul Herygers te gast in Wielerclub Wattage, het programma met Van Gucht als host. En die kreeg een wel heel mooi cadeautje en vraag.

De band tussen Ruben Van Gucht en Paul Herygers zal nog wat hechter worden. Herygers - die zelf uiteraard een dochter Femke heeft - zal namelijk de peter worden van het aankomende kindje van Ruben Van Gucht met Charlotte Van Looy.

Mooi en creatief gebaar met Snickers voor Paul Herygers

Van Gucht en Herygers zaten bij de start van de nieuwe aflevering van Wielerclub Wattage woensdagavond met elkaar in de auto. Daar kreeg de gewezen wereldkampioen veldrijden een mooi cadeautje van de presentator.

"Iedereen die de koers volgt, weet dat jij het voorjaar overleeft op cola en Snickers. We hebben toch een overlevingspakket voor u voorzien, zeker." Waarop Herygers meteen verlekkerd naar een grote doos Snickers keek.

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers

Maar er was meer: "Amai, da's de moeite. Dat is een XL, met ook mijn naam erop. Ah, maar mijn naam staat er op. Oh, er is meer. Is dat wat ik denk dat het is? Wil je mijn peter worden?", klonk er emotie in de stem van Herygers.



"En ik zie hier dat boeleke", verwees hij naar de echo die ook op de doos stond. Over het antwoord van Paul Herygers bestaat overigens geen enkele twijfel. "Ik zeg volmondig ja", reageerde hij positief. Waarna een innige knuffel volgde tussen de twee heren.