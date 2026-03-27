Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Met Rayane Bounida ziet België opnieuw een toptalent voor de Marokkaanse nationale ploeg kiezen. Is de insteek van Vincent Mannaert niét de correcte? En wat doet de Marokkaanse voetbalbond wél om het verschil te maken?

Rayane Bounida liet enkele dagen geleden al weten dat zijn voetbalhart Marokkaans is. Het goudhaantje van AFC Ajax volgt daarmee het spoor van een pak Belgen met Marokkaanse roots.

Chemsdine Talbi, Ali Maamar, Bilal El Khannous, Anass Zaroury, Zakaria El Ouahdi,… Moeten we nog doorgaan? Eén voor één werden voorgenoemde voetballers geboren én gevormd in België. Eén voor één kiezen ze voor Marokko.

Belgische voetbalbond neemt héél duidelijk standpunt in

De Belgische voetbalbond heeft er een héél duidelijke mening over. "We gaan enkel voor spelers die effectief voor België willen spelen", aldus Vincent Mannaert. "Anders gaan we simpelweg niet met hen door."

Dan doet Marokko véél méér moeite om de goudhaantjes te lokken. "In Marokko rollen ze de rode loper voor je uit", aldus Mohamed Achahbar (vader van El Ouahdi, nvdr.) in Het Laatste Nieuws. "De ouders worden uitgenodigd en het project wordt voorgesteld. Het verschil met de Belgische voetbalbond is groot."

Het verschil tussen de Marokkaanse - en Belgische voetbalbond is groot



Maar dat is niet alles. De Marokkaanse voetbalbond betaalt zelfs mooie wedstrijdpremies aan jeugdinternationals. "Al benadrukken ze wel dat Marokko de keuze van het hart moet zijn. Ze willen er geen spelers die enkel voor het geld komen voetballen."