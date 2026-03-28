Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

De Rode Duivels beginnen in de Verenigde Staten aan hun voorbereiding op het WK 2026. Kevin De Bruyne verwacht een pittige test tegen de VS.

De Rode Duivels maken zich klaar om het op te nemen tegen de Verenigde Staten. Het wordt een eerste grote test met oog op het WK dat ook in Noord-Amerika gespeeld wordt. Toch gebeurt het niet volledig zoals gehoopt.

Er zijn namelijk een aantal grote namen niet bij. De grootste afwezigen zijn ongetwijfeld Romelu Lukaku en Thibaut Courtois, die met fysieke problemen kampen. Kevin De Bruyne is er wel opnieuw bij. Hij toont begrip voor zijn ploegmaats.

"Bij vriendschappelijke wedstrijden moet je niets riskeren", zegt hij. "Bepaalde sterkhouders zijn hier niet, maar het is ook eens goed om anderen te zien spelen. Misschien zijn sommige spelers nog gegroeid. De coach zal grote keuzes moeten maken en dus wil iedereen zich tonen."

Kevin De Bruyne verwacht agressieve Verenigde Staten en denkt al aan mogelijk laatste WK

Met de Verenigde Staten krijgt België toch een mooie tegenstander voorgeschoteld. Op papier winnen de Rode Duivels, maar de omstandigheden spelen toch in het voordeel van de VS. De Bruyne kent hun bondscoach, Mauricio Pochettino, nog van toen hij aan het roer stond bij Tottenham.

"Ze speelden altijd agressief. We hebben video’s gezien en ik verwacht dat de USA hetzelfde zal doen: thuis agressief spelen. Ze zullen willen tonen dat ze klaar zijn voor de wereldbeker, er ligt veel druk bij hen."



Lees ook... Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure›

Volgende week spelen ze in Chicago nog tegen Mexico. In juni keren ze dan terug naar de VS voor het wereldkampioenschap. De Bruyne zal zijn gezin ook laten afreizen. "We zullen onze familie wel af en toe zien. Ik heb al dingen geregeld", zegt hij.

"Mijn familie is dan sowieso in de Verenigde Staten. We weten ook niet of het mijn laatste WK zal zijn, dus hebben we gewoon besloten om iedereen mee te nemen zodat ook iedereen ervan kan genieten", besluit de middenvelder.