Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Atlanta, VS
| Reageer
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels beginnen in de Verenigde Staten aan hun voorbereiding op het WK 2026. Kevin De Bruyne verwacht een pittige test tegen de VS.

De Rode Duivels maken zich klaar om het op te nemen tegen de Verenigde Staten. Het wordt een eerste grote test met oog op het WK dat ook in Noord-Amerika gespeeld wordt. Toch gebeurt het niet volledig zoals gehoopt.

Er zijn namelijk een aantal grote namen niet bij. De grootste afwezigen zijn ongetwijfeld Romelu Lukaku en Thibaut Courtois, die met fysieke problemen kampen. Kevin De Bruyne is er wel opnieuw bij. Hij toont begrip voor zijn ploegmaats.

"Bij vriendschappelijke wedstrijden moet je niets riskeren", zegt hij. "Bepaalde sterkhouders zijn hier niet, maar het is ook eens goed om anderen te zien spelen. Misschien zijn sommige spelers nog gegroeid. De coach zal grote keuzes moeten maken en dus wil iedereen zich tonen."

Kevin De Bruyne verwacht agressieve Verenigde Staten en denkt al aan mogelijk laatste WK

Met de Verenigde Staten krijgt België toch een mooie tegenstander voorgeschoteld. Op papier winnen de Rode Duivels, maar de omstandigheden spelen toch in het voordeel van de VS. De Bruyne kent hun bondscoach, Mauricio Pochettino, nog van toen hij aan het roer stond bij Tottenham.

"Ze speelden altijd agressief. We hebben video’s gezien en ik verwacht dat de USA hetzelfde zal doen: thuis agressief spelen. Ze zullen willen tonen dat ze klaar zijn voor de wereldbeker, er ligt veel druk bij hen."

Volgende week spelen ze in Chicago nog tegen Mexico. In juni keren ze dan terug naar de VS voor het wereldkampioenschap. De Bruyne zal zijn gezin ook laten afreizen. "We zullen onze familie wel af en toe zien. Ik heb al dingen geregeld", zegt hij.

"Mijn familie is dan sowieso in de Verenigde Staten. We weten ook niet of het mijn laatste WK zal zijn, dus hebben we gewoon besloten om iedereen mee te nemen zodat ook iedereen ervan kan genieten", besluit de middenvelder.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over "Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko André Coenen André Coenen over 'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel Don Bozhinov Don Bozhinov over Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed filip.dhose filip.dhose over Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent Don Bozhinov Don Bozhinov over Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt Don Bozhinov Don Bozhinov over Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC Don Bozhinov Don Bozhinov over Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois Don Bozhinov Don Bozhinov over Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk CCpl CCpl over Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved