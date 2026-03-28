Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Zulte Waregem viel in extremis nog terug naar de Relegation Play-offs. Toch is het geloof bij seizoensrevelatie Jeppe Erenbjerg groot dat alles goed komt.

Zulte Waregem deed op de slotspeeldag wat het moest doen: winnen. Maar uiteindelijk bleek dat toch niet voldoende voor een plekje in de Europe Play-offs door de zege van OH Leuven.

“We hebben een langere periode achter de rug waarin onze resultaten niet zo goed waren. We moeten nu vooral héél blij zijn met deze drie punten, dat was alweer eventjes geleden”, vertelt Jeppe Erenbjerg in de Krant van West-Vlaanderen.

Twee keer winnen

De doelstelling van dit seizoen bij Essevee was immers niet degraderen en dat blijft ook in de Relegation Play-offs hetzelfde. En de opdracht is duidelijk.

“Nu willen we zo snel mogelijk twee keer winnen en ons verzekeren van het behoud. Het zou niet meer fout mogen gaan, dertien punten is een mooie kloof met rode lantaarn Dender”, gaat hij verder.



Erenbjerg was één van de verrassingen van het seizoen. Hij scoorde in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in ons land tien doelpunten. Dat moet de basis zijn voor goede playdowns.