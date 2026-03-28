Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

De deelnemers aan het WK scherpen in deze eerste interlandweek van het jaar hun wapens. Egypte, de tegenstander van de Rode Duivels, won ruim van Saudi-Arabië. Daarmee lijken ze klaar om de Belgen het vuur aan de schenen te leggen.

Terwijl de Rode Duivels zich op Amerikaanse bodem voorbereiden op het WK met oefeninterlands tegen Mexico en de Verenigde Staten werkte Egypte in Jeddah zijn eerste match van 2026 af tegen Saudi-Arabië - een altijd pittig duel.

Zonder Mo Salah maakt Egypte indruk

Ook zonder Mohamed Salah namen de Farao’s snel de leiding. Na amper vier minuten zette Islam Issa de thuisdoelman al in de wind en opende hij de score al voor de Noord-Afrikanen. Het begin van een stevige overwinning.

Het was een ex-Anderlecht-speler die de bezoekers al na een kwartier op 0-2 zette: Trezeguet kopte van dichtbij raak. Saudi-Arabië kwam zwaar in de problemen, waardoor Hervé Renard zijn plannen bijstuurde en na 25 minuten Antwerp-spits Marwan Al-Sahafi naar de kant haalde.

Ex-speler Anderlecht zet de netten bol

Toch liep Egypte voor de rust nog verder uit: Zizo tekende voor de 0-3. De Farao’s controleerden daarna de tweede helft en prikten nog een laatste keer via Omar Marmoush, de aanvaller van Manchester City: 0-4.

De Egyptenaren zijn dus in vorm en mogen zich nu meten met een klepper, want dinsdag wacht Spanje. Een stevige test voor de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het WK. Moeten we stilaan schrik krijgen?