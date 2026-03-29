'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

Foto: © photonews
KV Mechelen blinkt de komende weken in de Champions' Play-offs. Ondertussen wordt er ook werk gemaakt van de ploeg voor volgend seizoen.

Optie van Halhal gelicht

Het Nieuwsblad meldt dat KV Mechelen de optie in het contract van Redouane Halhal heeft gelicht. Dat was te verwachten, want de Marokkaanse verdediger doet het zeer goed.

Al is dat niet om bij de ploeg te blijven. KV Mechelen blijft Halhal in de etalage houden, want de interesse is er. Hij moet deze zomer de nodige miljoenen laten binnenstromen met een lucratieve transfer.

Geen optie gelicht bij Konaté en Bandé

Minder goed nieuws is er dan weer voor de opties van Mory Konaté en Hassane Bandé. Die worden volgens de krant niet gelicht. Al betekent dat niet meteen dat ze deze zomer vertrekken.

Zo kreeg Konaté al een contractvoorstel, maar daarop moet hij inleveren met wat hij nu al deed. Bandé is dan weer geen succesverhaal geworden en moet vertrekken.


Wie ook nog een optie heeft is Massimo Decoene. Over hem is nog geen beslissing genomen. Het lichten van de optie kan nog komen voor de verdediger, al is ook een gewone contractverlenging mogelijk, zo klinkt het.

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

pinantie pinantie over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert jawaddedadde jawaddedadde over OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie) Ratko Svilar Ratko Svilar over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? Ratko Svilar Ratko Svilar over 'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden' Porthos Porthos over Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes Star.CSR Star.CSR over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" FCB vo altijd FCB vo altijd over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League wilmabar123 wilmabar123 over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL cold_shot cold_shot over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? .. .. over Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft
