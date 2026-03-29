'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

KV Mechelen blinkt de komende weken in de Champions' Play-offs. Ondertussen wordt er ook werk gemaakt van de ploeg voor volgend seizoen.

Optie van Halhal gelicht

Het Nieuwsblad meldt dat KV Mechelen de optie in het contract van Redouane Halhal heeft gelicht. Dat was te verwachten, want de Marokkaanse verdediger doet het zeer goed.

Al is dat niet om bij de ploeg te blijven. KV Mechelen blijft Halhal in de etalage houden, want de interesse is er. Hij moet deze zomer de nodige miljoenen laten binnenstromen met een lucratieve transfer.

Geen optie gelicht bij Konaté en Bandé

Minder goed nieuws is er dan weer voor de opties van Mory Konaté en Hassane Bandé. Die worden volgens de krant niet gelicht. Al betekent dat niet meteen dat ze deze zomer vertrekken.

Zo kreeg Konaté al een contractvoorstel, maar daarop moet hij inleveren met wat hij nu al deed. Bandé is dan weer geen succesverhaal geworden en moet vertrekken.



Wie ook nog een optie heeft is Massimo Decoene. Over hem is nog geen beslissing genomen. Het lichten van de optie kan nog komen voor de verdediger, al is ook een gewone contractverlenging mogelijk, zo klinkt het.