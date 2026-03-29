Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Zou het kunnen dat Lionel Messi niet aan het WK 2026 deelneemt? De Argentijnse ster is er tijdens deze interlandbreak bij, maar Lionel Scaloni, zijn bondscoach, bleef op de vlakte.

Lionel Messi speelde afgelopen nacht 45 minuten in de oefenwedstrijd tussen Argentinië en Mauritanië (2-1). Een match met maar beperkte sportieve inzet, die bovendien wat geïmproviseerd tot stand kwam. Tijdens deze interlandbreak zou Argentinië oorspronkelijk namelijk tegen Spanje spelen in de Finalissima, een soort intercontinentale Supercup tussen de winnaars van de Copa América en het EK.

Messi is 39 tijdens het volgende WK, maar het is moeilijk voor te stellen dat hij zijn vermoedelijk laatste afspraak met de Albiceleste zou laten schieten. Zeker niet op Amerikaanse bodem, waar hij sinds 2023 ook in clubverband actief is.

Kan Lionel Messi het WK missen? Dat lijkt onwaarschijnlijk

Toch bleef bondscoach Lionel Scaloni vaag op zijn persconferentie. "Die vraag moet u aan hem stellen. U kent mijn standpunt: ik zal alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om hem te laten deelnemen", klonk het.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij erbij moet zijn. Dat zou het beste zijn voor de voetbalwereld. Niet alleen de Argentijnen willen hem zien spelen, de hele wereld wil dat", ging Scaloni verder. "Ik wil hem uiteraard selecteren, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij hem. Hij heeft het recht verdiend om in alle rust te kiezen. Welke beslissing hij ook neemt, het zal de beste zijn voor de ploeg en voor hemzelf. Wij hopen dat hij komt, maar ik kan op dit moment niet veel meer zeggen."


Dat de Argentijnse bondscoach zo omzichtig blijft, heeft ook een reden: Messi zelf heeft nog altijd niet bevestigd dat hij er komende juni effectief bij zal zijn voor zijn zesde WK. De achtvoudige Ballon d'Or zou eerst willen afwachten hoe zijn fysieke toestand evolueert. Al laten zijn prestaties bij Inter Miami weinig ruimte voor twijfel. Voor de VS zou het in elk geval een stevige domper zijn als Messi — de superster die de MLS de voorbije jaren extra populair maakte — uiteindelijk zou ontbreken...

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
1
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

21:00
Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

21:20
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
1
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
5
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

17:30
1
Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

17:00
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

16:30
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
13
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
2
Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal" De derde helft

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

12:30
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
24
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

12:00
Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

11:30
4
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

10:30
3
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
10
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
8
'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

08:20

