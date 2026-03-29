Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Zou het kunnen dat Lionel Messi niet aan het WK 2026 deelneemt? De Argentijnse ster is er tijdens deze interlandbreak bij, maar Lionel Scaloni, zijn bondscoach, bleef op de vlakte.

Lionel Messi speelde afgelopen nacht 45 minuten in de oefenwedstrijd tussen Argentinië en Mauritanië (2-1). Een match met maar beperkte sportieve inzet, die bovendien wat geïmproviseerd tot stand kwam. Tijdens deze interlandbreak zou Argentinië oorspronkelijk namelijk tegen Spanje spelen in de Finalissima, een soort intercontinentale Supercup tussen de winnaars van de Copa América en het EK.

Messi is 39 tijdens het volgende WK, maar het is moeilijk voor te stellen dat hij zijn vermoedelijk laatste afspraak met de Albiceleste zou laten schieten. Zeker niet op Amerikaanse bodem, waar hij sinds 2023 ook in clubverband actief is.

Kan Lionel Messi het WK missen? Dat lijkt onwaarschijnlijk

Toch bleef bondscoach Lionel Scaloni vaag op zijn persconferentie. "Die vraag moet u aan hem stellen. U kent mijn standpunt: ik zal alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om hem te laten deelnemen", klonk het.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij erbij moet zijn. Dat zou het beste zijn voor de voetbalwereld. Niet alleen de Argentijnen willen hem zien spelen, de hele wereld wil dat", ging Scaloni verder. "Ik wil hem uiteraard selecteren, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij hem. Hij heeft het recht verdiend om in alle rust te kiezen. Welke beslissing hij ook neemt, het zal de beste zijn voor de ploeg en voor hemzelf. Wij hopen dat hij komt, maar ik kan op dit moment niet veel meer zeggen."



Dat de Argentijnse bondscoach zo omzichtig blijft, heeft ook een reden: Messi zelf heeft nog altijd niet bevestigd dat hij er komende juni effectief bij zal zijn voor zijn zesde WK. De achtvoudige Ballon d'Or zou eerst willen afwachten hoe zijn fysieke toestand evolueert. Al laten zijn prestaties bij Inter Miami weinig ruimte voor twijfel. Voor de VS zou het in elk geval een stevige domper zijn als Messi — de superster die de MLS de voorbije jaren extra populair maakte — uiteindelijk zou ontbreken...