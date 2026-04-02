Geen twijfel over Rode Duivel bij zijn club: "Hij kan één van de besten ter wereld worden"

Senne Lammens kan volgens Manchester Uniteds chief goalkeeping scout Tony Coton "één van de besten ter wereld" worden als hij zijn ontwikkeling voortzet zoals hij nu doet bij Old Trafford. De 23-jarige Belgische doelman maakte vorig jaar de overstap van Antwerp voor 21 miljoen euro.

Coton benadrukt dat Lammens met niemand te vergelijken is. “Hij kan alles worden. Het gaat erom dat hij hard blijft werken. Hij heeft alle tools en de mentale capaciteit om met de druk om te gaan", zei de scout in de clubpodcast *Inside Carrington*.

De jonge doelman maakte zijn debuut tegen Sunderland en hield meteen een clean sheet in een 2-0 overwinning. Sindsdien is hij een vaste waarde in het elftal, tot grote tevredenheid van de staf. “Ze vroegen of hij direct het team in kon, en ik zei: ‘Ja, meteen’", aldus Coton.

Man U-scout volgde hem sinds... Club Brugge

Coton volgde Lammens al sinds hij in 2019 uitkwam voor België onder 17. “Ik zag iemand die zijn doel wilde beschermen, het deed hem pijn als er een goal viel. Hij nam zijn taak serieus vanaf het begin", vertelde de scout.

De voormalige manager Sir Alex Ferguson prees Lammens onlangs voor zijn “uitzonderlijke” optredens bij United. De Belgische keeper reageerde verrast en vereerd: “Het voelt echt goed om zo’n groot figuur dit over mij te horen zeggen.”

Sinds zijn komst speelde Lammens al 26 wedstrijden voor United en hield vijf clean sheets. Hij werd daarmee één van de opvallendste Premier League-aankopen van het seizoen.





De weg naar Manchester was zorgvuldig voorbereid. Coton volgde Lammens’ progressie bij Brugge en Antwerp nauwgezet, en hield rekening met zijn fysieke en technische ontwikkeling, evenals zijn mentale focus.

Wereldklasse

Toen United besloot hem te halen, was zijn concentratie en focus tijdens de presentatie doorslaggevend. “Hij was helemaal gefocust, dat zag je ook in zijn spel. Hij heeft de juiste instelling om het team meteen te helpen", aldus Coton.

Toch is Lammens nog steeds bezig met zijn ontwikkeling. “Hij heeft nog wat te verbeteren, maar als hij zo blijft werken en de kleine details oppakt, kan hij echt één van de besten ter wereld worden", besluit Coton.