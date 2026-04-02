KV Mechelen begint met ambitie aan eerste Champions' Play-offs: doelstelling is duidelijk

Het successeizoen van KV Mechelen draagt een duidelijk gezicht: dat van Nacho Miras. De Spanjaard groeide uit tot absolute uitblinker en leidde Malinwa mee naar een historische plek in de Champions' Play-offs. Maar tevreden is hij allerminst. "Meedoen vind ik niet genoeg. Ik wil Europa in."

De doelman kijkt met grote honger uit naar de beslissende fase van het seizoen. “Ten games for history”, klinkt het ambitieus in HLN. Miras ziet de play-offs als een unieke kans om iets neer te zetten dat de club al jaren niet meer bereikte. “Hoe geweldig zou het zijn om met KV Mechelen nog eens Europees te spelen?”

Dat vertrouwen komt er na een sterk seizoen, waarin hij met knappe statistieken en cruciale reddingen uitgroeide tot een puntenpakker. Volgens Miras zelf is dat geen toeval: “Ik wist dat ik het niveau aankon, en nu heb ik dat ook getoond.”

De Champions’ Play-offs worden volgens hem dan ook dé ultieme test. “Die play-offs worden sowieso bijzonder lastig. They excite me”, aldus Miras. Hij kijkt er zelfs naar uit om zich te meten met de topclubs: “Je speelt tegen ploegen die titels pakken en Champions League spelen. It’s time to prove it.”

Absoluut niet zesde eindigen

De lat ligt dan ook hoog. Voor Miras is deelnemen niet voldoende, presteren is een must. “Ik wil absoluut niet zesde worden. Dan kan je toch niet blij zijn? Als sportman zou ik dat een mislukking vinden.”



De ambitie spat er dus van af bij Miras, die zijn toekomst voorlopig nog in Mechelen ziet. Maar eerst wacht die ene grote missie: bevestigen op het hoogste niveau en geschiedenis schrijven. “We zijn er klaar voor”, besluit hij strijdvaardig.

