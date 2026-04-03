Stuk meubilair stopt bij Manchester City - wat met Pep Guardiola ... en Vincent Kompany?

Er lijkt een hoofdstuk afgesloten te worden bij Manchester City. Na negen jaar bij de club zal Bernardo Silva aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekken. En wat gaat er gebeuren met coach Pep Guardiola?

Transferexpert Fabrizio Romano laat weten dat Bernardo Silva zijn keuze voor 100% gemaakt heeft. Hij trekt deze zomer als vrije speler naar een nieuwe club. De aanvallende middenvelder sloot zich in juli 2017 aan bij Manchester City, overgekomen van AS Monaco.

Hij was er snel een vaste waarde en werd een steunpilaar bij de Sky Blues. Ook dit seizoen krijgt hij volop speelminuten en start hij bijna elke wedstrijd bij The Citizens. In juni 2025 werd hij door Pep Guardiola benoemd tot nieuwe aanvoerder van de club.

Afscheid nemen in schoonheid?

Tot op heden speelde hij al 449 wedstrijden voor Manchester City, goed voor 76 goals en 77 assists. Met de Engelse club won hij een Champions League, zes keer de Premier League, twee FA Cups, vijf EFL Cups, twee Community Shields, een Europese Supercup en een Wereldbeker voor clubs. Niet mis.

De speler focust zich nu op het seizoenseinde. Hij hoopt zijn avontuur bij Manchester City in schoonheid af te ronden met de titel in de Premier League, al wordt dat allesbehalve eenvoudig met Arsenal dat nog steeds bovenaan staat.

Wat met Pep Guardiola bij Manchester City?

Rest de vraag wat er met Pep Guardiola gaat gebeuren bij The Citizens. Die zou zijn toekomst on hold hebben gezet en pas later willen gaan beslissen wat hij doet. Toch nog blijven, of na vele succesjaren stoppen? Alles ligt open.

Manchester City is de markt al aan het afspeuren naar een mogelijke opvolger, maar tot op heden is dat nog niet concreet. Guardiola zou zelf een zegje willen hebben in het zoeken naar die opvolger. En zo komt ook gewezen speler Vincent Kompany automatisch in beeld, al zal Bayern München hem niet zomaar willen laten gaan.

