Throwback ... friday? Slechte herinnering voor STVV kan hét geluk worden voor KRC Genk

De Champions' Play-offs staan op beginnen. Mogelijk is het de laatste keer dat we play-offs hebben in ons land. STVV mag als nummer drie mikken op Europees voetbal, maar zal ook nog wel wat herinneringen hebben aan dat eerste seizoen met play-offs.

Na dit seizoen gaan de play-offs (voor minstens één jaar) op de schop. En dus kan het mogelijk symbolisch zijn dat STVV in het laatste jaar met play-offs erbij is. Dat lukte hen namelijk ook in het allereerste seizoen met play-offs.

Hoe verliep het eerste seizoen met play-offs?

Terugblik naar 2009-2010, toen De Kanaries indruk maakten onder Guido Brepoels en ondanks een 0 op 21 doorstoomden naar de top-6 en dus play-off 1 mochten spelen. Al werd dat uiteindelijk geen onverdeeld succes.

Ze hielden in de play-offs met 11 op 30 beter dan Club Brugge, KV Kortrijk en Zulte Waregem en eindigden ook boven die laatste twee ploegen op de vierde plaats in de eindstand van de Belgische competitie. KAA Gent werd tweede én won de Beker van België.

Speelt STVV dit seizoen wél Europees?

Daardoor mocht ook Cercle Brugge Europees spelen. Voor STVV werd het door de vierde plaats op die manier een barragewedstrijd tegen de winnaar van play-off 2. Dat werd ... KRC Genk, dat in de finale van play-off 2 won van Westerlo.



Vervolgens wonnen ze eerst in eigen huis met 2-1 van STVV, daarna gingen ze ook op Stayen met 2-3 winnen. Op die manier mocht Genk alsnog Europees voetbal spelen. Een prelude voor wat er dit seizoen nog gaat komen?