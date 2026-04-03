Throwback ... friday? Slechte herinnering voor STVV kan hét geluk worden voor KRC Genk

Foto: © photonews

De Champions' Play-offs staan op beginnen. Mogelijk is het de laatste keer dat we play-offs hebben in ons land. STVV mag als nummer drie mikken op Europees voetbal, maar zal ook nog wel wat herinneringen hebben aan dat eerste seizoen met play-offs.

Na dit seizoen gaan de play-offs (voor minstens één jaar) op de schop. En dus kan het mogelijk symbolisch zijn dat STVV in het laatste jaar met play-offs erbij is. Dat lukte hen namelijk ook in het allereerste seizoen met play-offs.

Hoe verliep het eerste seizoen met play-offs?

Terugblik naar 2009-2010, toen De Kanaries indruk maakten onder Guido Brepoels en ondanks een 0 op 21 doorstoomden naar de top-6 en dus play-off 1 mochten spelen. Al werd dat uiteindelijk geen onverdeeld succes.

Ze hielden in de play-offs met 11 op 30 beter dan Club Brugge, KV Kortrijk en Zulte Waregem en eindigden ook boven die laatste twee ploegen op de vierde plaats in de eindstand van de Belgische competitie. KAA Gent werd tweede én won de Beker van België.

Speelt STVV dit seizoen wél Europees?

Daardoor mocht ook Cercle Brugge Europees spelen. Voor STVV werd het door de vierde plaats op die manier een barragewedstrijd tegen de winnaar van play-off 2. Dat werd ... KRC Genk, dat in de finale van play-off 2 won van Westerlo.


Vervolgens wonnen ze eerst in eigen huis met 2-1 van STVV, daarna gingen ze ook op Stayen met 2-3 winnen. Op die manier mocht Genk alsnog Europees voetbal spelen. Een prelude voor wat er dit seizoen nog gaat komen? 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
Zonder veel spektakel: vreemd doelpunt maakt het verschil tussen Union SG en STVV

04/04
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

