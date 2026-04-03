Zelfs Noorwegen doet beter: zó groot zijn de WK-kansen van de Rode Duivels en dit is de topfavoriet

De Rode Duivels sloten hun interlandbreak in de Verenigde Staten met vertrouwen af. Maar hoe ver kunnen ze komende zomer echt raken op het WK? De nieuwste simulaties van Opta geven alvast een eerste indicatie.

De Rode Duivels hebben zich de voorbije week in de Verenigde Staten voorbereid op het wereldkampioenschap van komende zomer. Met een 2-5-overwinning tegen de VS en een 1-1-gelijkspel tegen Mexico keerden ze met een goed gevoel terug.

Opta ziet Rode Duivels groepsfase overleven op WK

De resultaten en het gevoel na die twee oefenwedstrijden geven België alvast vertrouwen richting de zomer. Maar hoe groot zijn de kansen van de Rode Duivels nu eigenlijk op het WK? Daar probeerde Opta met zijn nieuwste berekeningen een antwoord op te formuleren.

Volgens de supercomputer winnen de Rode Duivels naar alle waarschijnlijkheid hun groepsfase en komen ze in de achtste finales terecht. Nadien wordt het verhaal een pak moeilijker. Zo hebben ze slechts 28,46% kans op een plaats in de kwartfinales.

Moeilijk vervolg richting hoofdprijs

Verder bedraagt de kans op een halve finale 12,61%. Een finaleplaats wordt met 5,52% nog moeilijker en volledig kansloos zijn ze ook niet met oog op de hoofdprijs. De Duivels zouden 2,34% kans maken op de Wereldbeker.



De grootste favoriet om het tornooi te winnen is Spanje (15,98%). Frankrijk (12,38%) en Engeland (11,08%) volgen. Ook Argentinië (10,28%), Portugal (6,72%), Brazilië (6,50%), Duitsland (5,76%), Nederland (3,88%), Noorwegen (3,27%) maken meer kans dan België.