Optie voor Anderlecht? Dit heeft doelman te zeggen over aandacht van JPL-clubs

Anderlecht blijft werken aan duidelijkheid onder de lat. De club wil het contract van Colin Coosemans verlengen, maar denkt ook al verder. Daarbij komt ook een doelman uit de Jupiler Pro League op de proppen, al zijn er kapers op de kust. En wat denkt hij er zelf van?

Mocht Anderlecht er niet uitkomen met Coosemans, dan kijkt het zoals geweten in de eerste plaats nog steeds naar Tobe Leysen, de doelman van OH Leuven. Maar ook Marcos Peano van La Louvière staat op de verlanglijst.

Veel interesse in Marcos Peano

De interesse in Peano is niet nieuw en ook diverse andere ploegen uit onze competitie hebben de doelman op hun lijstje staan. De goalie van De Wolven heeft er dan ook een heel interessant seizoen opzitten in de JPL.

Met verschillende clean sheets en topprestaties wist hij La Louvière zelfs bijna in de top-12 te houden. In de Relegation Play-offs kan hij nu de laatste stap richting redding gaan zetten, te beginnen tegen Dender dit weekend.

Wat gaat doelman van La Louvière doen?

Er zijn ondertussen nog ploegen die hem willen. Afgelopen winter zou er volgens La Dernière Heure al een bod van tot twee miljoen euro zijn geweigerd door La Louvière. De goalie zelf ligt nog twee jaar onder contract.



"Ik hou van Spanje, Engeland en Italië. Iedereen wil daar wel naartoe zeker?", aldus Peano zelf in de krant. "Ik ben hier op mijn gemak, ik heb nog twee jaar contract en de supporters zijn geweldig", lijkt hij niet per se weg te willen.