Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht blijft werken aan duidelijkheid onder de lat. De club wil het contract van Colin Coosemans verlengen, maar een akkoord is er nog bijlange niet. Paars-wit houdt daarom ook alternatieven achter de hand.

Mocht Anderlecht er niet uitkomen met Coosemans, dan kijkt het naar Tobe Leysen. De doelman van OH Leuven geldt al langer als een betrouwbare optie en kent de Jupiler Pro League door en door.

Ook Marcos Peano staat op de lijst. De keeper van La Louvière maakte indruk met sterke prestaties en wordt gezien als een interessante piste om de concurrentie aan te scherpen.

Daarnaast valt ook de naam van Nacho Miras. De Spaanse doelman staat bekend om zijn reflexen en ervaring en zou haalbaar zijn mocht Anderlecht snel moeten schakelen.

Anderlecht is niet zeker dat Colin Coosemans zal bijtekenen

De situatie hangt nauw samen met het vertrek van Mads Kikkenborg, die een akkoord heeft met Molde. Anderlecht staat op het punt om Justin Heekeren aan te trekken van Schalke 04 als tweede doelman.

Paars-wit hoopt in eerste instantie nog steeds op een verlengd verblijf van Coosemans. Lukt dat niet, dan staat de recordkampioen klaar om één van de alternatieven los te weken bij hun club. Heekeren en die nieuwe optie zouden dan onderling moeten uitmaken wie de nummer 1 wordt.