D-day voor Club Brugge! Hoe blauw-zwart zijn dossier helemaal op maat van buurtbewoners bracht

De strijd rond een nieuw stadion voor Club Brugge sleept al bijna twintig jaar aan en bereikt opnieuw een cruciale fase. Terwijl de club vooruit wil met moderne infrastructuur, verzetten een twintigtal buurtbewoners zich nog steeds tegen de plannen op de huidige site.

Het contrast met het verouderde Jan Breydelstadion is groot. Het stadion kampt met structurele problemen en hoge onderhoudskosten. Voorzitter Bart Verhaeghe noemde het eerder “kosten op een sterfhuis” en benadrukte dat oplapwerk geen duurzame oplossing meer is.

Ondertussen groeide het dossier uit tot een lijvig geheel met duizenden pagina’s en studies. Opvallend: ongeveer 200 buurtbewoners scharen zich inmiddels achter de plannen van de club, wat aangeeft dat er lokaal ook steun bestaat voor een nieuw stadion.

Toch blijven een twintigtal tegenstanders procederen. Zij gingen opnieuw in beroep tegen de omgevingsvergunning, waardoor de zaak nu voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen ligt. Hun bezwaren gaan onder meer over mobiliteit, parkeerdruk en de grootte van het project.

Club Brugge hield rekening met alle zorgen van de buurtbewoners

Club Brugge probeerde de voorbije jaren uitgebreid rekening te houden met de buurt. Via infosessies en overlegmomenten werden plannen aangepast: extra geluidsisolatie, minder visuele impact, aangepaste mobiliteit en zelfs wijzigingen aan groenvoorziening en recreatiezones. Volgens de club gaat het om “maatwerk” om de leefbaarheid te verbeteren, schrijft Het Nieuwsblad.



De uitkomst blijft onzeker. Bij een goedkeuring kan de bouw eindelijk starten, al dreigen tegenstanders dan nog naar het Hof van Cassatie te trekken. Bij een afwijzing moet Club Brugge opnieuw beginnen. Na jaren van inspanningen wacht de club dus opnieuw op een beslissend verdict.