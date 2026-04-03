Nathan De Cat deze zomer al weg bij RSC Anderlecht? Zo liggen de kaarten

Staat Nathan De Cat op het punt om zijn laatste elf matchen voor Sporting Anderlecht te spelen? Dat zal waarschijnlijk afhangen van welke club hem deze zomer wil aantrekken. Maar het zou snel kunnen gaan.

Door Rudi Garcia geselecteerd voor de interlandbreak van maart, terwijl hij zelfs nog nooit bij de U21 speelde, maakte Nathan De Cat zijn debuut bij de Rode Duivels. Hij viel twintig minuten voor tijd in tijdens de zege tegen de Verenigde Staten.

De 17-jarige middenvelder is sinds het begin van het seizoen een vaste waarde bij Sporting Anderlecht. Hij werd nauwelijks gespaard: De Cat zit al aan bijna veertig wedstrijden en heeft de Mauves, die door een moeilijke periode gingen, meer dan eens op sleeptouw genomen.

Vertrekt Nathan De Cat deze zomer al bij RSC Anderlecht?

Logisch dus dat zijn marktwaarde stevig de hoogte is ingegaan. Op referentiesite Transfermarkt staat hij intussen op 25 miljoen euro gewaardeerd. Anderlecht hoopt uiteraard het maximum te kunnen innen voor zijn jonge goudklomp en wil tegelijk het uitgaande transferrecord van de club breken, dat Jérémy Doku op 26 miljoen euro had gezet.

Al weken doen er geruchten de ronde over interesse van Europese topclubs, met onder meer Bayern München. Het lijkt zelfs nu al bijna zeker dat Nathan De Cat Sporting Anderlecht zal verlaten na het WK, dat hij mogelijk zal mogen meemaken.

Makelaars spraken al met bepaalde clubs, maar ...

Toch gaapt er soms een kloof tussen wat gezegd wordt en de realiteit. Volgens La Dernière Heure zouden de makelaars van Nathan De Cat namelijk nog niet met de allergrootste Europese clubs hebben gesproken, maar eerder met ploegen uit de subtop.





De toekomstige bestemming van de piepjonge spelverdeler van Anderlecht wordt belangrijk. Trekt hij naar een Europese mastodont, dan kan Anderlecht hopen hem nog een jaar terug te huren, zoals Genk dat deed met Mike Penders. Maar als een club van een kleinere statuur hem binnenhaalt, zal dat vermoedelijk zijn om hem meteen in te passen — en hem zo definitief uit zijn vertrouwde omgeving weg te trekken.