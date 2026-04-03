Ongeduld en onzekerheid bij Antwerp: wat met Kindermans en Jaecques?

De problemen bij Royal Antwerp FC zijn nog niet van de baan. En dus is de vraag stilaan welke spelers ze in huis gaan houden en welke ze gaan (moeten) laten gaan. Ondertussen wordt er ook in de wandelgangen heel veel gesproken over een aantal zaken.

Iedereen weet dat er bij Royal Antwerp FC zal moeten bespaard worden, ook deze zomer. En met veel aflopende contracten is het dus maar zeer de vraag voor wie ze nog een extra inspanning kunnen of willen doen.

Veel onzekerheid binnen de club Royal Antwerp FC

Zo is er heel wat te doen over verschillende spelers, zoals Kerk, Janssen of Praet zoals we eerder al aangaven. Maar ook rondom de club staat er mogelijk heel wat te gebeuren en ook dat kan wegen op de zaak.

Er is namelijk heel veel onzekerheid in Deurne-Noord. En dat heeft ook zijn gevolgen op wat de spelers al dan niet willen doen. Het is moeilijk om te verlengen als je niet weet hoe de ploeg er gaat uitzien binnen enkele maanden, laat staan jaren.

Wat staat er te gebeuren met Sven Jaecques en Jean Kindermans?

Wat beslist Sven Jaecques straks? De CEO is een belangrijke schakel bij Antwerp, maar heeft een aflopend contract. Volgens Het Nieuwsblad lijkt het erop dat hij pas lastminute zal beslissen over een eventueel verlengd verblijf.



Ondertussen wordt nog steeds gedacht dat Jean Kindermans de oversteek van Antwerp terug naar Anderlecht zal maken, al is er nog geen zekerheid op dat gebied. De onzekerheid weegt momenteel zwaarder dan het verlies, zo lijkt het.