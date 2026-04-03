Grote kuis bij Antwerp: drie ervaren rotten (en mogelijk ook Janssen) op weg naar exit

De problemen bij Royal Antwerp FC zijn nog niet van de baan. En dus is de vraag stilaan welke spelers ze in huis gaan houden en welke ze gaan (moeten) laten gaan. Onder meer Dennis Praet lijkt zich geen illusies meer te moeten maken.

Iedereen weet dat er bij Royal Antwerp FC zal moeten bespaard worden, ook deze zomer. En met veel aflopende contracten is het dus maar zeer de vraag voor wie ze nog een extra inspanning kunnen of willen doen.

Praet, Kerk, Janssen: wat gaat Antwerp doen met de routiniers?

Volgens Het Nieuwsblad worden de knopen stilaan doorgehakt. Drie ervaren rotten moeten alvast op niet al te veel meer gaan hopen. Dennis Praet, Gyrano Kerk en Kiki Kouyaté zouden alle drie niet meer op een nieuw contract moeten hopen.

Zelfs Vincent Janssen is mogelijk aan zijn laatste weken bij Antwerp bezig, al wil Marc Overmars voor hem wél nog een inspanning doen. Kerk wil dan weer vertrekken, terwijl Praet graag was gebleven bij The Great Old.

Royal Antwerp FC gelooft nog in de jeugd

Antwerp gelooft wel nog in de jeugd en wil in die hoedanigheid daar wél een aantal van de aflopende contracten gaan overtuigen om toch nog langer te blijven op de Bosuil, al lopen de onderhandelingen niet bij iedereen even vlot.



Er zijn ook een aantal spelers die nog tot juni 2027 vastliggen en wat dat betreft wil Antwerp ook al handelen. Xander Dierckx (17), Youssef Hamdaoui (18) en Semm Renders (18) kregen wat dat betreft al een voorstel tot verlenging in de bus.