Hamburg, Celtic en Bologna wilden hem: Brandon Mechele legt zijn grote doel uit richting toekomst

Sinds 2013 al speelt Brandon Mechele bij Club Brugge. Hij speelde er ondertussen ook al 538 wedstrijden in het shirt van blauw-zwart. In 2015 stond hij in de belangstelling bij Celtic en Hamburg, maar van die interesse moest hij niets weten. Later kwam ook Bologna op de proppen.

Over Hamburg en Celtic Glasgow heeft hij nooit getwijfeld, over Bologna enkele jaren wel wat meer. Dat gaf de centrale verdediger van Club Brugge enkele jaren geleden al eens ootmoedig toe. Nu heeft hij nog eens het hoe en waarom uitgelegd.

Brandon Mechele wil bij Club Brugge blijven

"We waren net weer kampioen geworden. Ik wist: volgend jaar begint het gezaag opnieuw en komt er waarschijnlijk weer een nieuwe concurrent voor mijn positie. Bologna speelt geregeld in Europa, en zeker voor een verdediger is Italië interessant."

"Ik heb erg getwijfeld, maar besloot toch te blijven", aldus Brandon Mechele tegen HUMO. "Ik heb geen spijt. Er zal zich vermoedelijk geen kans meer aanbieden, maar dat hoeft ook niet. Waaro zou ik vertrekken?"

Kan Brandon Mechele het record van Franky Van der Elst pakken?

Mechele is blij met zijn status bij Club Brugge, voelt zich gewaardeerd door de supporters, speelt alles, kan met de fiets naar het oefencentrum komen en woont dichtbij het strand: "Wat kan ik mij meer wensen?"



En dus is de boodschap duidelijk: "Ik doe er alles aan om mijn carrière hier, in Brugge, af te sluiten. Ik wil het clubrecord voor het grootste aantal wedstrijden verbreken. Franky Van der Elst staat op 615, ik heb er nog minder dan honderd te gaan. Ik hoop ook nog in het nieuwe stadion te spelen, als dat er ooit komt. En het belangrijkste: ik wil die tweede ster op ons shirt." Iets wat ook al leeft bij Simon Mignolet, die twintigste titel.