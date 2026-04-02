Simon Mignolet neemt afscheid: dit is zijn ambitie de komende maanden én jaren

Nog tien keer knallen. Daarna is het over en sluiten voor Simon Mignolet wat betreft zijn actieve voetbalcarrière. De gewezen Rode Duivel wil als het even kan wel afscheid nemen van Club Brugge en het profvoetbal met een laatste titel en dus een hoofdprijs.

Simon Mignolet kwam met een heel plotse en wereldschokkende aankondiging. De doelman van Club Brugge stopt na de Champions' play-offs met keepen. Dat liet hij zelf ook weten op een persconferentie donderdagmiddag.

Simon Mignolet spreekt over zijn nakende afscheid bij Club Brugge

Bart Verhaeghe stak zijn lof niet onder stoelen of banken op die persconferentie, maar het woord was natuurlijk vooral aan de doelman zelf. Waarom stopt hij op dit moment, wat wil hij de komende twee maanden nog en wat daarna?

"Eerst en vooral willen we onze doelstellingen bereiken: kampioen worden. Een twintigste landstitel en tweede ster voor Club Brugge en een vijfde titel voor mezelf", aldus Mignolet - woorden die ook werden vastgelegd op de sociale media van Club.

Nieuwe job voor Simon Mignolet van Club Brugge bij de KBVB

"Aan het begin dit seizoen, mijn laatste contractjaar, liep ik een stevige blessure op. Voor die blessure . was er al een bepaald gevoel dat dit het laatste jaar kón zijn. Je weet ook niet hoe sterk je terugkeert Ik ben dan wel weer performant, maar in tussentijd kwam deze opportuniteit dan aan het licht", verwijst hij naar zijn toekomstige job bij de KBVB.

Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt›

"Soms moet je op een trein springen die misschien maar één keer passeert. Dat heb ik in het verleden al gedaan door doelman te worden, voor Sunderland, Liverpool en Club Brugge te kiezen. In de nieuwe opportuniteit kan ik mezelf nu ontplooien en uitdagen", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. De groeimarge bij de KBVB zou op dat gebied groter zijn dan op het veld voor nog een jaartje extra.