Ze zouden maar gek zijn: waarom de amateurvleugels héél sceptisch zijn over 'beloftenvoorstel'

De Waalse amateurvleugel ACFF heeft al laten weten dat ze het nieuwe competitievoorstel van de Pro League niet zien zitten. En naar wat we horen zijn ze bij de Vlaamse amateurvleugel - Voetbal Vlaanderen - ook niet opgetogen. De kans dat het er allemaal doorkomt, wordt zo wel heel klein.

Door het voorstel is de kans bestaande dat vanuit Eerste Nationale zelfs de kampioen niet kan stijgen. De Pro League heeft immers een voorstel uitgewerkt waarbij de beloftenteams uit de Challenger Pro League wel kunnen degraderen, maar vervangen moeten worden door een ander U23-team.

Kampioen Eerste Nationale niet zeker van promotie

Stel u voor dat er twee beloftenteams op de degradatieplaatsen eindigen... De volgende rechtzaken mogen al geboekt worden. Het voorstel heeft immers veel zijtakken die niet moeilijk te nemen zijn. Het is quasi zeker dat er situaties zullen voorkomen die tot veel wrevel zullen leiden moest het erdoor komen.

We gaan een poging doen om het u uit te leggen. Het idee dat een team dat 14e eindigt kan degraderen omdat drie beloftenteams de laatste drie plaatsen bezetten, werd afgeschaft.

Of toch niet helemaal... Als twee volwassen teams kampioen worden in Eerste Nationale ACFF en VV, zullen ze enkel promoveren als ook twee volwassen teams de twee laatste plaatsen in D2 bezetten.

Twee barragematchen?

En als er maar één volwassen team op de laatste twee plaatsen staat? Dan spelen de twee kampioenen een barrage waarvan de winnaar die ploeg vervangt.



Nog erger: als twee U23-teams de laatste plaatsen in D2 bezetten, zal de winnaar van de barrage een tweede barrage spelen tegen het slechtst geplaatste volwassen team van de Challenger Pro League, waarvan de winnaar dan promoveert of blijft.

U ziet: ook dit lijkt slechts een lapmiddel en zal waarschijnlijk nooit aanvaard worden door de amateurvleugels. Het sportieve principe van als je kampioen speelt, dat je mag stijgen, wordt immers weer stiefmoederlijk behandeld. Zowel ACFF als Voetbal Vlaanderen reageerden heel sceptisch.

De kans is zo vrij groot dat er straks nog maar eens zal moeten worden samengezeten worden. Maar wie gaat het eigenbelang opzij schuiven om een redelijke en voor iedereen aanvaardbare oplossing op tafel te werpen?