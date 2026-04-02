Analyse Ze zouden maar gek zijn: waarom de amateurvleugels héél sceptisch zijn over 'beloftenvoorstel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Waalse amateurvleugel ACFF heeft al laten weten dat ze het nieuwe competitievoorstel van de Pro League niet zien zitten. En naar wat we horen zijn ze bij de Vlaamse amateurvleugel - Voetbal Vlaanderen - ook niet opgetogen. De kans dat het er allemaal doorkomt, wordt zo wel heel klein.

Door het voorstel is de kans bestaande dat vanuit Eerste Nationale zelfs de kampioen niet kan stijgen. De Pro League heeft immers een voorstel uitgewerkt waarbij de beloftenteams uit de Challenger Pro League wel kunnen degraderen, maar vervangen moeten worden door een ander U23-team.

Kampioen Eerste Nationale niet zeker van promotie

Stel u voor dat er twee beloftenteams op de degradatieplaatsen eindigen... De volgende rechtzaken mogen al geboekt worden. Het voorstel heeft immers veel zijtakken die niet moeilijk te nemen zijn. Het is quasi zeker dat er situaties zullen voorkomen die tot veel wrevel zullen leiden moest het erdoor komen.

We gaan een poging doen om het u uit te leggen. Het idee dat een team dat 14e eindigt kan degraderen omdat drie beloftenteams de laatste drie plaatsen bezetten, werd afgeschaft.

Of toch niet helemaal... Als twee volwassen teams kampioen worden in Eerste Nationale ACFF en VV, zullen ze enkel promoveren als ook twee volwassen teams de twee laatste plaatsen in D2 bezetten.

Twee barragematchen?

En als er maar één volwassen team op de laatste twee plaatsen staat? Dan spelen de twee kampioenen een barrage waarvan de winnaar die ploeg vervangt.

Nog erger: als twee U23-teams de laatste plaatsen in D2 bezetten, zal de winnaar van de barrage een tweede barrage spelen tegen het slechtst geplaatste volwassen team van de Challenger Pro League, waarvan de winnaar dan promoveert of blijft.

U ziet: ook dit lijkt slechts een lapmiddel en zal waarschijnlijk nooit aanvaard worden door de amateurvleugels. Het sportieve principe van als je kampioen speelt, dat je mag stijgen, wordt immers weer stiefmoederlijk behandeld. Zowel ACFF als Voetbal Vlaanderen reageerden heel sceptisch.

De kans is zo vrij groot dat er straks nog maar eens zal moeten worden samengezeten worden. Maar wie gaat het eigenbelang opzij schuiven om een redelijke en voor iedereen aanvaardbare oplossing op tafel te werpen?

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 2-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 0-5 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Goro Goro over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" rinus michels rinus michels over 🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe Shooters Shooters over Union SG - STVV: 1-0 Jasperd Jasperd over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid fonnyfth fonnyfth over Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved