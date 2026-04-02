Simon Mignolet krijgt een boodschap van Thibaut Courtois na de aankondiging van zijn afscheid

Simon Mignolet kondigde donderdag aan dat hij op het einde van het seizoen een punt zet achter zijn carrière. Die aankondiging zorgde uiteraard voor heel wat reacties. Thibaut Courtois, Christian Benteke en ook Hans Vanaken lieten onder meer een kort berichtje achter voor de doelman.

De ex-Rode Duivel bracht het nieuws naar buiten met een bericht op zijn sociale media. Heel wat spelers grepen de kans om hem in de reacties een boodschap te sturen.

"Proficiat met die prachtige carrière, amigo!", schreef zijn voormalige ploegmaat bij de nationale ploeg, Thibaut Courtois. Hij was trouwens niet de enige ex-ploegmaat in de selectie die reageerde. Jan Vertonghen en Christian Benteke feliciteerden hem met zijn schitterende carrière.

Hans Vanaken had het dan weer over het seizoenseinde, wanneer Club Brugge nog voor de landstitel gaat. "We gaan er nog één keer samen voor", aldus de Bruggeling.

Om nog een paar namen te noemen: ook Noa Lang, Dani Pérez, Jean-François Gillet en William Dutoit namen de tijd om hem een bericht te sturen. Simon Mignolet laat tal van herinneringen achter en zal voor altijd een belangrijke speler blijven in de geschiedenis van het Belgische voetbal.

Na dit seizoen verdwijnt hij overigens niet uit het voetbal. Hij treedt toe tot het organigram van de KBVB, waar hij een managementfunctie zal bekleden.



