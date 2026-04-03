Hét dilemma voor KRC Genk: Vidarsson en Van der Elst mengen zich in het debat

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? De voorbije weken maakte miljoenenaanwinst Tobias Lawal alvast geen bijster goede indruk. En dus was de vraag wat er ging gebeuren in de play-offs. Een jonkie lijkt zich te mogen klaar houden.

Hier en daar werd Lucca Brughmans al geopperd als jonge doelman om een kans te gaan geven in de Europe Play-offs. Al hebben ze bij Genk natuurlijk weinig foutenmarge én werd Lawal gehaald met de nodige miljoenen.

Moet Lucca Brughmans zijn kans krijgen?

“Het is niet de eerste keer dat hij in de fout gaat. Eigenlijk heeft Genk al het hele seizoen een keepersprobleem", klonk het eerder al in zijn analyse. En ook Franky Van der Elst had wel wat te zeggen over de zaak.

Rest de vraag: is de jonge Brughmans de oplossing? “Nu moet je die overweging maken of je zo’n jonge gast al wil gebruiken voor een belangrijk gedeelte van de competitie. Dan moet je zeker zijn dat hij dat zowel sportief als mentaal aan kan.”

Europees voetbal is belangrijk voor KRC Genk

“Hij is nog heel jong. Ik weet dat Courtois ook maar zestien jaar was en dat ze bij Genk allemaal jong zijn gedebuteerd in doel, maar Genk kan nog altijd Europees voetbal halen. Om die keuze nu te maken? Dat is wel een serieuze beslissing”, aldus Franky Van der Elst.



Arnar Vidarsson pikte meteen in tijdens Een-Tweetje: “Het is een beetje de clubfilosofie. Wat wil je doen? Ben je bereid om het risico te lopen dat je geen Europees voetbal haalt? Voor Belgische clubs is zelfs de Conference League belangrijk. Netto kan dat vijf miljoen euro schelen. Ze kunnen ook alles op de jeugd zetten, zoals ze doen met andere spelers.” Door de blessure van Lawal lijkt het er nu echt op dat Brughmans zijn kans zal gaan krijgen. Gevaarlijk of een geweldige zaak?