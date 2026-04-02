Ivan De Witte ziet met play-offs zijn geesteskind verdwijnen: "Ze gaan er spijt van krijgen"

De play-offs in het Belgische voetbal beginnen dit weekend aan hun allerlaatste editie. Eén van de geestelijke vaders van het systeem, Ivan De Witte, ziet dat met lede ogen aan en vreest voor de toekomst van de competitie.

“Ik vond het zeer jammer toen ik hoorde dat de play-offs zouden afgeschaft worden. In plaats van het kind met het badwater weg te gooien, had er aan het systeem gesleuteld moeten worden”, stelt De Witte duidelijk bij Sporza.

Volgens de voormalige voorzitter van KAA Gent werden de play-offs te vaak verkeerd begrepen. “Er wordt dan gezegd dat ik ze verdedig omdat het mijn ‘baby’ is, maar ik dacht louter in het algemeen belang van ons voetbal.”

De Witte benadrukt ook het economische belang van het format. “Een competitie is een verdienmodel, en hoe meer clubs deelnemen, hoe moeilijker het wordt voor ploegen onderaan om financieel te overleven.”

Competitie met veel minder spanning

Toch geeft hij toe dat niet alles perfect was. “Ook ik ben nog steeds in dubio over de halvering van de punten. Het moest spanning garanderen, maar ik begrijp de kritiek. Een perfect systeem bestaat niet.”

Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt
De ex-voorzitter vreest vooral dat de competitie zonder play-offs aan aantrekkingskracht zal verliezen. “We gaan er spijt van krijgen. We gaan absoluut naar een competitie die minder spanning en frivoliteit zal hebben. Iedereen was ermee bezig, kijk maar naar de vreugde bij KV Mechelen.”

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Steve Colpaert baalt na gelijkspel van Zulte Waregem: "Dat valt moeilijk uit te leggen"

Steve Colpaert baalt na gelijkspel van Zulte Waregem: "Dat valt moeilijk uit te leggen"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 2-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 0-5 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

