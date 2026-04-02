Ivan De Witte ziet met play-offs zijn geesteskind verdwijnen: "Ze gaan er spijt van krijgen"

De play-offs in het Belgische voetbal beginnen dit weekend aan hun allerlaatste editie. Eén van de geestelijke vaders van het systeem, Ivan De Witte, ziet dat met lede ogen aan en vreest voor de toekomst van de competitie.

“Ik vond het zeer jammer toen ik hoorde dat de play-offs zouden afgeschaft worden. In plaats van het kind met het badwater weg te gooien, had er aan het systeem gesleuteld moeten worden”, stelt De Witte duidelijk bij Sporza.

Volgens de voormalige voorzitter van KAA Gent werden de play-offs te vaak verkeerd begrepen. “Er wordt dan gezegd dat ik ze verdedig omdat het mijn ‘baby’ is, maar ik dacht louter in het algemeen belang van ons voetbal.”

De Witte benadrukt ook het economische belang van het format. “Een competitie is een verdienmodel, en hoe meer clubs deelnemen, hoe moeilijker het wordt voor ploegen onderaan om financieel te overleven.”

Competitie met veel minder spanning

Toch geeft hij toe dat niet alles perfect was. “Ook ik ben nog steeds in dubio over de halvering van de punten. Het moest spanning garanderen, maar ik begrijp de kritiek. Een perfect systeem bestaat niet.”

De ex-voorzitter vreest vooral dat de competitie zonder play-offs aan aantrekkingskracht zal verliezen. “We gaan er spijt van krijgen. We gaan absoluut naar een competitie die minder spanning en frivoliteit zal hebben. Iedereen was ermee bezig, kijk maar naar de vreugde bij KV Mechelen.”