Zorgt deze club voor weinig spanning in de Europe Play-offs? "Ik zie zelfs geen enkele uitdager"

KRC Genk begint vrijdag als koploper aan de Europe Play-offs en lijkt voor velen ook de uitgesproken favoriet voor het laatste Europese ticket. Jacky Mathijssen en Steven Defour lieten zich bij HBvL uit over de situatie.

De play-offs gaan dit weekend van start. Antwerp en KRC Genk trappen deze vrijdag speeldag één op gang. In de Europe Play-offs beginnen de Limburgers als leider met 21 punten. Dat zijn drie punten meer dan Antwerp.

Genk wil vol voor het laatste Europese ticket gaat en lijkt ook de duidelijke favoriet te zijn. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie grepen ze net naast de Champions' Play-offs. Vooral het zwakke seizoensbegin nekte hen.

Jacky Mathijssen en Steven Defour zien KRC Genk als grote favoriet in Europe Play-offs

"Ik zie zelfs geen enkele uitdager", zegt Jacky Mathijssen bij Het Belang van Limburg. "Charleroi zit in een neerwaartse spiraal, Antwerp worstelt met zichzelf, Standard blijft zoekende en OH Leuven heeft te weinig kwaliteit."

"Westerlo heeft wel een leuke ploeg, maar ook zij zouden geen bedreiging mogen zijn voor Genk", gaat de analist verder. Ook Steven Defour merkt op dat de Smurfen er goed voor staan. "Kwalitatief steken ze er met kop en schouders bovenuit. Dat brengt uiteraard druk met zich mee."



"Zeker omdat de club die Europese miljoenen nodig heeft om hun budget in evenwicht te houden. Al hebben ze nu wel de langste en minst aantrekkelijke weg richting Europa genomen. Hopelijk heeft dat geen effect op de motivatie bij de spelers", belsuit Defour.