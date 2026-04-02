Anderlecht-coach Taravel spreekt zich uit over toekomst Thorgan Hazard

Thorgan Hazard heeft een nieuw contractvoorstel gekregen van RSC Anderlecht, maar voorlopig is er nog geen akkoord in zicht. De aanvallende sterkhouder van paars-wit is niet volledig tevreden met de voorwaarden die op tafel liggen.

Hazard, dit seizoen zowel topschutter als spelmaker bij Anderlecht, mikt op een contractverlenging van twee seizoenen. De club houdt het voorlopig echter bij één extra jaar, weliswaar met een optie op een bijkomend seizoen. Dat verschil in visie zorgt momenteel voor een patstelling in de onderhandelingen.

Voor Anderlecht is het behoud van Hazard nochtans een prioriteit. De Rode Duivel groeide dit seizoen uit tot één van de absolute sleutelfiguren in het elftal, zowel met doelpunten als assists. Zijn ervaring en leiderschap wegen zwaar door binnen de jonge kern.

Jérémy Taravel wil Thorgan Hazard bij Anderlecht houden

Ook Jérémy Taravel sprak zich uit over de situatie en hoopt duidelijk op een verlengd verblijf. “Ik hoop dat Thorgan Hazard zijn contract verlengt bij Anderlecht”, klinkt het bij DAZN. “Hij is een belangrijke speler voor het team.”

Daarnaast benadrukt Taravel ook zijn rol naast het veld. “Hij is een leider op het veld, maar ook in de kleedkamer. Hij is iemand die echt het verschil kan maken.” De boodschap is duidelijk: binnen de groep leeft sterk de wens om Hazard aan boord te houden.

Of Anderlecht en Hazard elkaar vinden in een compromis, valt nog af te wachten. Eén ding staat vast: zijn toekomst blijft voorlopig één van de grote dossiers bij paars-wit.



