Wat is er met voormalig Belgisch toptalent gebeurd? Bij OH Leuven van de aardbol verdwenen

De carrière van William Balikwisha zit op een dood spoor. De 26-jarige flankaanvaller, ooit een belofte bij Standard Luik, is dit seizoen bijna volledig van de radar verdwenen bij Oud-Heverlee Leuven.

De problemen begonnen in de zomer van 2024, toen Balikwisha zelf zijn vertrek bij Standard forceerde. Uit onvrede over zijn rol en uit schrik voor een bijrol onder coach Ivan Leko verbrak hij zijn contract, in de hoop een stap hogerop te zetten.

Die transfer kwam er echter niet. Interesse van onder meer FC Schalke 04 ketste af, mede door twijfels rond zijn entourage. Wat een sprong vooruit moest worden, draaide uit op een mislukking, waarna Leuven als noodoplossing overbleef.

Bij OHL kende Balikwisha aanvankelijk een degelijk, maar weinig opvallend seizoen. Met beperkte cijfers en wisselvallige prestaties kon hij zijn stempel niet drukken. In 2025 mocht hij zelfs vertrekken, maar een mogelijke transfer naar Maccabi Tel Aviv FC wees hij zelf af.

William Balikwisha maakt geen deel meer uit van de A-kern van OH Leuven

Sindsdien ging het bergaf. Balikwisha verdween maandenlang volledig uit de selectie en moest zich tevredenstellen met trainingen buiten de A-kern. Zijn situatie roept vragen op, zowel sportief als naast het veld, al lopen de meningen daarover uiteen.

Wat vaststaat: het talent is er nog altijd, maar op zijn 26ste dringt een doorbraak zich op. De komende maanden lijken zijn laatste kans om zich opnieuw te tonen, anders wacht deze zomer onvermijdelijk een nieuwe start, hopelijk dit keer met de juiste keuzes.