Ligt de weg naar kwartfinales op WK nu helemaal open voor de Rode Duivels?

Ligt de weg naar een goed WK voor de Rode Duivels helemaal open? Als ze hun groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland kunnen winnen, dan lijken ze toch nog wel een aantal voordelen te kunnen gaan behalen. De barrages van deze week hebben dat andermaal bevestigd.

De Rode Duivels openen hun campagne op 15 juni in Seattle. De aftrap tegen Egypte is voorzien om 21 uur Belgische tijd. Zes dagen later volgt de tweede groepswedstrijd. Op 21 juni spelen de Belgen in Los Angeles tegen Iran. Ook deze wedstrijd begint om 21 uur Belgische tijd.

De laatste groepsmatch vindt plaats op 27 juni in Vancouver in Canada. Tegen Nieuw-Zeeland wordt om 5 uur Belgische tijd afgetrapt. Het vroege uur is te wijten aan het tijdsverschil met de Amerikaanse westkust - een kleine domper mogelijk voor de Belgische fans.

Wat volgt er na de groepsfase voor de Rode Duivels?

Maar als de Belgen als groepswinnaar doorgaan, dan blijven ze wel in dat deel het toernooi verder zetten met een zestiende finale tegen een derde uit een andere groep in Seattle. Die wedstrijd zou gespeeld worden op 1 juli om 22 uur.

Ook dat zou een meevaller zijn voor de Belgische supporters. In de achtste finales zou dan een duel kunnen volgen met de winnaar van groep D. Bij groepswinst zou er dus nog twee keer kunnen gespeeld worden in Seattle.





Ligt de weg naar de kwartfinales (tegen Spanje) helemaal open?

De winnaar van Groep D? Dat is de groep met de USA, Paraguay, Australië en Turkije dat zich wist te plaatsen via de barrages. Volgens de simulaties die momenteel worden gemaakt zou er eerst tegen Tsjechië kunnen worden gespeeld door de Belgen, die daadwerkelijk als reekshoofd worden gezien.

Daarna volgt dan mogelijk een duel tegen Turkije of een andere nummer drie uit een andere groep. In de kwartfinales volgt dan de winnaar van groep H of een nummer twee uit drie andere groepen. Voor de kwartfinale tegen mogelijk Spanje zitten we al om 10 juli om 21 uur in Inglewood.